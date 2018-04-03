Почта России — отслеживание покупок на сайте ГдеПосылка по трекинг-номеру

Оспаривать растущую популярность зарубежных интернет-магазинов не возьмется никто — доказательства слишком очевидны. Количество посылок, курсирующих из Китая, Америки и Европы, с каждым годом только увеличивается. И если делать покупки за границей люди уже бояться перестали, то свыкнуться с длительностью доставки пока еще не совсем получается. Но поскольку сократить сроки пересылки из-за географических, таможенных и прочих объективных причин сегодня невозможно, то приходится воспринимать это неудобство как данность. Тем более что для отслеживания Почты России существует масса удобных сервисов, позволяющих определять местонахождение отправлений в режиме реального времени. Сайт GdePosylka — один из них. В чем же его плюсы?

Во-первых, доступ к поиску совершенно бесплатен, и воспользоваться им может любой желающий. Во-вторых, простой функционал позволяет быстро разобраться в системе работы ресурса даже тем, кто ранее был далек от подобных сервисов и до сих пор общается с компьютером на «вы». В-третьих, на сайте предусмотрен ряд дополнительных опций, значительно упрощающих Почта России отслеживание. Главным инструментом поиска является трекинг-номер, который присваивается каждой посылке при отправке. Набор цифр уникален и никогда не повторяется, что гарантированно исключает возможность дублирования или замены одного товара другим. После ввода идентификатора в поисковую строку система сканирует данные и выводит на экран весь путь движения искомой посылки.

Для удобства и наглядности при отслеживании Почты России можно воспользоваться мобильным приложением ГдеПосылка, адаптированным для смартфонов как на платформе Android, так и iOS. Несмотря на отсутствие требования об обязательной регистрации, пройти эту процедуру все же рекомендуется. Зарегистрированные пользователи могут не только создавать архивы для хранения трек-номеров, но и настраивать в личном профиле опцию автоматического оповещения. Как только заказ поменяет очередной статус доставки, на указанный электронный ящик незамедлительно поступит соответствующее уведомление. На главной странице сайта можно также ознакомиться с перечнем курьерских служб, отслеживаемых в рамках сервиса. Лимита на количество бесплатных поисковых запросов не существует. GdePosylka — простой интерфейс и максимальная информативность.