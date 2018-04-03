Незаменимые предметы в быту и ручной работе

Гвозди – это одни из наиболее востребованных предметов в любом хозяйстве. Они являются расходным материалом, который в большинстве случаев нельзя заменить ничем. Поэтому не следует недооценивать их важность. Без гвоздей не обходится ни один ремонт или стройка.

Классификация

Существует множество видов гвоздей. Эти предметы могут различаться между собой множеством характеристик. Самой понятной для обывателя характеристикой является шляпка. Строительные гвозди изготавливают с коническими или плоскими шляпками. В магазинах часто можно встретить изделия, которые вообще не имеют шляпок в своей конструкции. Они называются финишными гвоздями.

Также можно выделить такие типы гвоздей:

Декоративные;

Ершеные;

С бороздкой;

Толевые;

Резные;

Тарные;

Обойные круговые.

Кроме шляпки различают гвозди еще по сфере применения и одновременно по материалу, из которого они выполнены.

Для работы с деревом, досками или бревнами, применяются гвозди из нержавеющей стали, прошедшие процесс оцинковывания. Для отделочных работ подойдут и гвозди из меди. Чтобы правильно смонтировать гипоскартон без негативных последствий, используют специальный крепеж.

Если говорить о типаже самих гвоздей, то можно классифицировать их по деятельности, в которой они используются. Строительный гвоздь – это изделие, которое отличается своей востребованностью. Конструкция состоит из шляпки и стержня. Длина последнего составляет от 12 до 255 миллиметров. Эксперты утверждают, что наиболее подходящим для закрепления основных элементов сооружения являются изделия из горячей оцинкованной стали, так как они не подвержены губительному влиянию коррозии.

Также выделяют множество других типов подобных приспособлений. Они могут использоваться для закрепления кирпичей, битумных покрытий, иметь двойную шляпку, винтовую, анкерную структуру. Разнообразие на рынке невероятно широко.

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