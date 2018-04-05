BIM-технологии: перспективы и проблемы на стадии строительства

29 марта 2018 года в Marriott Moscow Tverskaya состоялась практическая конференция Управление строительством «BIM в системе координат: от модели – до стройплощадки».

Мероприятие прошло при поддержке Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД), Ассоциации инвесторов Москвы (АИМ) и фонда «Сколково». Партнер конференции – компания CSD, организатор – учебный центр Academy of Real Estate (ARE), оператор – PROEstate Events.

Модератором первой части – практической панели «Геодезия сегодня – это просто!», выступил эксклюзивный консультант конференции, Сергей Волков, руководитель направления информационного моделирования ООО «ОДАС Сколково». Практикующие специалисты поделились с аудиторией российским опытом применения BIM-технологий в строительстве, рассказали о современных технологиях полевых исследований и обсудили подходы к организации выноса информационной модели на строительную площадку с использованием результатов лазерного сканирования, фотограмметрии и геодезической съёмки.

Открывая сессию, Сергей Волков сделал краткий обзор последних изменений в нормативной базе, нацеленной на развитие BIМ в проектировании и строительстве. Говоря о перспективах развития технологий информационного моделирования Сергей Волков акцентировал внимание аудитории на области их применения: «Сейчас BIM применяется в строительстве негосударственного жилья и в частном секторе. Государственный сектор сможет эффективно работать только после того, как будет разработана полная законодательная база, что непросто в современных российских реалиях. Однако работа в этом направлении активно ведется. Некоторые отраслевые компании, например, «Росатом», запускают свои отраслевые стандарты, таким образом, проблема применения BIM-технологий решается локально – внутри отрасли. Если мы говорим в целом про строительную отрасль в стране, все гораздо сложнее».

Павел Балобанов, заместитель генерального директора ПСС ГРАЙТЕК, рассказал о том, как возможности информационного моделирования облегчают взаимодействие заказчика и подрядчика, в том числе подробно остановился на подходах к организации выноса информационной модели на строительную площадку. По словам спикера, проблема взаимодействия заказчика и подрядчика существует давно, но сегодня, с внедрением BIM, появились инструменты, которые позволяют сделать это взаимодействие более прозрачным, что, в свою очередь, дает возможность участникам процесса не только достичь взаимопонимания, но и получить четкие объемы по закупкам, материалам и пр. «Существуют девелоперы, которые договариваются с генеральными подрядчиками об объемах на модели – с их помощью они формируют формы КС. Например, за месяц строительства подрядчики уложили определенное количество бетона, заказчик выделяет это количество в модели, получает формы КС и отправляет генподрядчику, которому остается ее только дооформить. Таким образом работа по физическим объемам может быть абсолютно прозрачной».

Выступление Юрия Жоголева, BIM-менеджера архитектурного бюро Blank Architects, было посвящено использованию результатов лазерного сканирования, фотограмметрии и геодезической съёмки на основе BIM. По его словам, фотограмметрия, является менее затратным способом по сравнению с лазерным сканированием, поскольку не требует специального дорогостоящего оборудования. Также Юрий Жоголев поделился с участниками конференции практическими советами по работе метода фотограмметрии: «Фотограмметрия может использоваться для объектов демонтажа и строительства. Однако процесс данного метода для моделирования бессистемных процессов или строительства объектов по захваткам может быть довольно трудозатратным. В этом случае лучше всего делать поэтапные съемки, то есть выходить в поле и выполнять срез, например, за две недели, или за месяц – для сверки фактического состояния с моделью или для другой отчетности».

Модератором второй части конференции – эксперт-практикума «Инструментарий геосъемки и лазерного сканирования в полевых условиях», выступил Сергей Должников, генеральный директор ООО «Экспертная Инжиниринговая Компания», вице-президент Российской палаты строительных экспертов. В начале сессии он поделился с аудиторией проблематикой применения BIM-технологий на стадии строительства. По его словам, существует обширная практика работы с BIM-технологиями на этапе проектирования, но для стадии строительства этой практики мало – только немногие компании применяют BIM-технологии с действительной последующей оценкой качества работ. «Сегодня идет практическая работа по оценке эффективности применяемой технологии по отношению к технологиям различных видов строительного производства. Это, например, земляные работы, устройство фундамента, монтаж вертикальных конструкций с применением разного инструментария».

Андрей Пономарев, руководитель службы геодезического контроля ЗАО «Сервис-Газификация», поделился практическим опытом использованием цифровой модели на примере крупного проекта нефтегазового комплекса: «На своём объекте мы наладили взаимодействие через собственную систему АИС НСК («Автоматизированная информационная система независимого строительного контроля»). Различные участники процесса строительства заходили в систему под своим логином и паролем, формировали и направляли пакеты инженерных данных. Далее специалисты по строительному контролю проверяли, давали оценку – принимается работа или нет, в то же время эти процессы видел заказчик. Сразу же шел процесс формирования исполнительной документации. В результате появился главный модуль управления строительством, базовый BIM-портал, где велся учет количества рабочих и техники на объекте в режиме «онлайн». В дальнейшем в систему были добавлены элементы аналитики и контроля, был налажен электронный документооборот с организацией всей исполнительной документации. В итоге мы получили объект с отлаженными процессами полностью в 3D, на базе плоских чертежей – стадии П, стадии Р – и ортофотоплана»

Алексей Пелипенко, руководитель проектов BPS, «Айбим», рассказал слушателям о контроле стоимости и сроков строительно-монтажных работ на основе визуального планирования. По его словам, на основе 3D модели объекта, выполненной проектировщиком, можно получить 4D и 5D модели: 4D модель дает возможность планирования и визуализации процесса строительства, а 5D – управление стоимостью самого строительства: «5D модель дает оперативный контроль за стоимостью объекта и снижение этой стоимости в перспективе. Но для того, чтобы это работало, должна быть качественная 3D модель, нормативная база, корректный график. Также компания должна разработать методику ведения плановой и фактической модели. Если все сделано правильно, из 5D модели можно автоматически формировать различные ведомости: объемов работ, ресурсов, загрузки, материалов, загрузки людей, планов поставки материалов на строительный объект, а также проводить калькуляции. Также на основе полученной модели мы можем формировать график работ».

Третью часть конференции, практическую панель «Организация СМР на базе BIM», в качестве модератора возглавил снова Сергей Волков. Спикеры выступили с докладами о планировании строительного производства на базе технологий информационного моделирования, а также автоматизированной разработке сметной документации на основе BIM.

«В 2015 году мы применили BIM-технологию как инструмент контроля охраны труда. Это научно-прикладная разработка, на которую мы получили авторские права. На начальном этапе мы вели только мониторинг состояния строительной площадки, оценивая состояние охраны труда на объекте. Далее мы разработали систему её оценки. В первый год применения технологии продемонстрировал 30%-ный рост уровня охраны труда. Сейчас у нас в холдинге нижний допустимый порог уровня охраны труда – 75% и каждый год мы его повышаем. В результате количество нарушений снизилось в несколько раз» – отметил Арсений Сидоров, генеральный директор ООО «НТЦ «Эталон» – компании, которая уже 2012 года применяет технологии информационного моделирования для повышения эффективности персонала и управления рисками.

Александр Ивянский, генеральный директор НТЦ «Гектор», говоря об автоматизации процессов формирования смет поделился с коллегами новинкамми в этой области: «Мы создали новый продукт «Гектор: 5D Смета», который нацелен на решение задач, связаных с автоматизацией разработки сметной документации. Программа выполняет выгрузку информации из модели Revit по элементам конструкций и получается некоторый аналог ведомости объемов работ, к которым можно привязывать сметные нормы из любой нормативной базы. На основании физических характеристик конструкции считаются объемы работ. Хранится информация там же в модели Revit, туда она перегружается в BIM-модели, из которой ее можно выгрузить в любую сметную программу. Наша программа позволяет также контролировать изменения в проекте, использовать типовые проекты, и имеет возможности визуализации конструкции при работе сметчика, что в совокупности облегчает составление смет».

Александр Пынков, главный специалист отдела информационного моделирования ТПО «Резерв», расказал об особенностях применения технологии информационного моделирования для формирования строительно-монтажных «захваток». «К нам поступают запросы на «захватки» бетонирования в модели, которые нужно получить для определения объемов материалов. Первая проблема в этом случае – сама модель. При разрезке модели со стороны подрядчика и его службы ПТО происходит потеря части графической и аналитической информации, появляется много мелких элементов. Вторая проблема возникает при выпуске новой модели – неясно, что делать с выполненной ранее работой. Мы получаем два принципиально разных контента – проектная и разрезанная модель. Особенно сложно работать с пространственно-сложными конструкциями». Спикер отметил, что зачастую современные темпы строительства обгоняют темпы проектирования, и актуализация проектных решений идет на грани самих строительных работ. Это приводит к тому, что невозможно нормально работать с моделями, и приходится возвращаться к старым аналитическим методам, где возрастает вероятность ошибки.

Информационными партнерами мероприятия выступили: портал «BSN.ru», строительный портал «StroyPuls.ru», портал «Zdanie.info», отраслевой журнал «Вестник», международный промышленный портал «ПВ.РФ», архитектурно-строительный портал «Строительный эксперт», «Строительная газета», издательский дом «Строительная орбита», журнал «Дайджест недвижимости», ГК «RWAY», национальная информационная система по строительству «Know-house.ru», журнал «CТО» (строительство, технологии, организация), портал «Росриэлт», строительный портал «Строительная Россия», строительный портал «Всё для стройки РФ».