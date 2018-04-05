Техника для обустройства дома

На сайте https://sosnab.ru/ можно приобрести инженерные системы для жилых и коммерческих объектов. Продукция представлена Торговым Домом «СтройОбъектСнаб». Покупателям доступны системы вентиляции, отопления, кондиционирования.

ТД «СтройОбъектСнаб» является официальным представителем крупнейших мировых брендов: Элетролюкс, Arbonia, Buderus, Бош, Глобал и других. Вся продукция имеет сертификаты качества.

Услуги компании «СтройОбъектСнаб»

Торговый Дом представляет оригинальную технику для дома в широком ассортименте. Профессионалы компании выполняют полный комплекс работ по обустройству инженерных систем, начиная от проектирования и заканчивая их обслуживанием. Оборудование подбирается с учетом требований клиентов. Консультации предоставляются бесплатно. Высокотехнологичное оборудование отличается безупречным качеством и высокими эксплуатационными характеристиками.

Услуги компании

Первым этапом работы является выбор оборудования на основании проектной документации. Проектирование осуществляется в соответствии с нормативными требованиями. На следующем этапе осуществляется доставка инженерных систем и монтажные работы.

Компания оказывает услуги по установке систем водообеспечения, канализации, очистки воды, вентиляции, теплового оборудования. Все системы управляются в автоматическом режиме. Подбор, монтаж и пусконаладочные работы выполняются для частных клиентов и юридических лиц. Например, компания осуществляет монтаж вентиляционных систем для офисных и промышленных предприятий.

Одним из ключевых приоритетов компании является клиентоориентированность. Полный комплекс услуг позволяет выстроить долгосрочное сотрудничество на взаимовыгодных условиях. В списке партнеров «СтройОбъектСнаб» присутствуют крупные производственные предприятия и специализированные организации, занимающиеся строительством и разработкой архитектурных проектов.

Преимущества сотрудничества с ТД «СтройОбъектСнаб»:

• ориентация на потребности клиента;

• разработка проектов под ключ;

• монтаж сертифицированного оборудования мировых брендов;

• осуществление пусконаладочных работ;

• широкий ассортимент техники;

• гарантия на оборудование;

• сервисное обслуживание.

На сайте компании действуют скидки для постоянных покупателей. Доставка осуществляется по всей территории РФ.