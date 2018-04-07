HOTOMI – мировой лидер по производству и реализации специализированной строительной и промышленной техники. Данный бренд получил свое распространение благодаря внедрению уникальных технологических решений и инноваций. На отечественном рынке крановая техника HOTOMI получает широчайшую популярность уже на протяжение длительного времени. Техника – уникальна по-своему, так как она обладает большим количеством преимуществ. Перед покупкой нужно изначально определиться, с тем, в какой области будут эксплуатироваться краны и какие задачи нужно будет выполнять. Менеджеры нашей компании помогут вам максимально ответственно выбрать все что нужно.

Наше предприятие является официальным дистрибьютером на территории Российской Федерации. То есть клиентам предоставляются следующие преимущества:

1. Цены в соответствие с заводом-производителем.

2. Большой ассортимент техники.

3. Гарантийное обслуживание.

4. Возможность покупки в лизинг или кредит.

Таким образом компания ответственно подошла к своей работе и внедряет новые инновации в свою деятельность. В данной ситуации снабжение многих крупных промышленных и строительных предприятия, техникой Хотоми, ведется полным ходом. Все условия по договоренности соблюдаются что ведет к получению достаточного количества ярких предложений. Очень часто на официальной странице можно встретить новинки от нашего бренда. Именно поэтому можно сегодня ознакомиться со всеми вариантами кранов.

Вся продукция Hotomi проходит специальные проверки и тестирования. В технических паспортах указываются только номинальные характеристики, но тесты проводятся по более высоким. Таким образом вы можете быть уверены в том, что крановая техника будет отлично справляется с работой. Эксплуатация автомобилей Хотоми в отечественных природно-климатических условиях позволяет убедиться насколько все сделано профессионально. Также стоит отметить и ответственный подход дистрибьютеров.

На официальной странице компании представлена подробная информация по поводу взаимовыгодного сотрудничества. Здесь можно получить более компетентную информацию от специалистов высочайшего класса. Это позволит убедиться в ответственности и профессионализме компании. Стоит отметить что специализированная техника Хотоми – это рациональное решение для любого предпринимателя. Рекомендуется заранее проконсультироваться с нашими менеджерами.