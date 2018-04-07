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07 Апрель, 2018


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Промышленные полы

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Дата:
в: Новости компаний
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Промышленные полы – это полы в производственных зданиях, цехах, на складах готовой продукции или торговых комплексов. В общем, везде, где нужна особая устойчивость и прочность напольного покрытия. К покрытиям этого типа предъявляются особые требования эргономичности (соответствия определенным требованиям безопасности работы и удобства сотрудников), эстетичности и гигиеничности:

• Покрытия должны выдерживать большие нагрузки;
• Быть невосприимчивыми к воздействию агрессивных химикатов;
• Не поддаваться влиянию температурных перепадов.

Именно по этой причине выбор вида покрытия промышленные полы (в любом падеже ) должен зависеть как от каждого конкретного помещения, так и от вида деятельности производства или торговли.

Производственные напольные покрытия — какие

В зависимости от назначения помещения, полы подразделяются:

• Для общественных учреждений (больницы, школы, детские сады, предприятия общепита и пр.).
• Для складов, терминалов, производственных и промышленных площадок.
• Для помещений, где требуется повышенная устойчивость и высокая нагрузка.
• Для спортивных площадок и детских центров (полиуретановые покрытия).
• Для промышленных холодильников и морозильников.
• Для промышленных площадок с избыточной влажностью.
• Антистатические.
• Антивзрывоопасные.
• Пожаробезопасноые.
• Для зданий с повышенной радиацией и частой дезактивацией (полы в помещениях атомных станций, пропускники в них) и т.п.

Срок монтажа покрытия будет зависеть от его вида.

Чаще всего в служебных помещениях используются бетонные наливные полы – у них хорошая прочность, устойчивость.

Полиуретановые полы будут отличным решением для помещений, где требуется снижать вибрации и абразивные нагрузки.

Металметакрилатные полы хорошо выдерживают перепады температур – их возможно использовать даже в тех помещениях, где температура окружающего воздуха много ниже нуля. Зато к воздействиям агрессивных сред они устойчивы мало. Механическая стойкость у такого покрытия также невелика.

Эпоксидно-уретановые покрытия обладают хорошей стойкостью к химическим воздействиям. При этом стойкость хорошо совмещена и с эластичностью.

Эпоксидные наливные покрытия справятся с избыточной влажностью, механическими и химическими воздействиями. Но они не подойдут для помещений, в которых планируются сильные перепады температур – влияние низких температур они не выдерживают.
Важно и качество бетона, используемого как основа для покрытия.

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