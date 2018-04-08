Для перевозки негабаритных, тяжелых или очень объемных грузов применяется такой вид перевозок, как буксировка низкорамными тралами. Поиск и заказ подобного вида услуг часто сопряжен с определёнными трудностями. Выбор фирм, предоставляющих подобный вид услуг, на самом деле, весьма разнообразен, однако потребитель может столкнуться с проблемами при оформлении разрешения на перевозку и всяческими юридическими тонкостями сопровождения.

Современная компания, осуществляющая грузоперевозки тралами, ООО «ИнСервис» даёт возможность оформить заказ на сайте https://chelyabinsk.federalsp.ru , а так же предоставит полное оформление и сопровождение перевозки на всех этапах исполнения.

К преимуществам данного предприятия можно. С полной уверенностью, отнести:

• огромный парк тралов, как собственных, так и проверенных тралов (более 400) по всей России и странам СНГ;

• узкая специализация компании, осуществляющей исключительно негабаритные перевозки на протяжении многих лет;

• строгое соблюдения графика выполнения заявки, начиная с оформления заказа и заканчивая прибытием трала с грузом в конечную точку;

• круглосуточный мониторинг транспорта с оперативным реагированием на любые нестандартные ситуации в пути следования;

• быстрое оформление всех необходимых разрешительных и сопроводительных документов;

• оформление страховки в проверенных страховых компаниях, давно зарекомендовавших себя на рынке;

• организация качественного юридического сопровождения перевозки;

• штат опытных водителей, способных не только доставить груз, но и решать практически любые проблемы в пути;

• профессиональные сотрудники логистического и юридического отделов, специалисты в сфере внутренних и международных перевозок;

• возможность предварительного просчета стоимости заказа на сайте с учетом расстояния и веса и габаритов груза.

Заказывая грузоперевозку тралом нужно знать, что она оправдана исключительно для буксировки тяжёлых и негабаритных грузов, которые нельзя перевезти другими видами транспорта. На счету компании ООО «ИнСервис» огромнейшее количество успешно выполненных заявок по грузоперевозке таких грузов: спецтехники, ёмкостей, бытовок, катушек, строительных материалов нестандартных размеров, вагончиков-бытовок, яхт, небольших самолетов, сельскохозяйственной и военной техники, а также станков и оборудования больших размеров.