Ведущий мировой производитель приводной техники — компания Nord — впервые примет участие в Иннопром-2018

В Главной международной промышленной выставке в России ИННОПРОМ-2018, которая пройдет в Екатеринбурге с 9 по 13 июля, впервые примет участие компания «НОРД Приводы», российское дочернее предприятие компании Getriebebau NORD. Компания Getriebebau NORD во всём мире считается лидером в отрасли приводной техники – в производстве механического и электронного оборудования.

Интеллектуальная приводная техника NORD работает круглые сутки в различных точках земного шара – на самом высоком в мире кране «Голиаф» в Дании, на раздвижной крыше стадиона «Колониал» в Австралии, на пивоваренном заводе Corona в мексиканской пустыне, в крупнейшим в мире авиаремонтном ангаре в аэропорту Гамбурга, на лесопильном заводе в Канаде, в Национальном театре в Пекине.

На ИННОПРОМ-2018 «НОРД Приводы» займет стенд площадью 40 кв. метров в 1-м Павильоне в выставочной зоне «Индустриальная автоматизация». Компания сможет продемонстрировать продукцию, производимую как в России, так и в Германии, а также познакомит профессиональных посетителей с возможностями сервисных мастерских NORD в России и услугами по эксплуатации приводной техники на предприятиях.

Компания NORD была основана в Германии в 1965 году. Инженеры Getriebebau NORD разработали в 80-е годы прошлого века важнейшую инновацию в редукторостроении: моноблочную конструкцию, в которой все детали объединены в одном цельном корпусе. Этот новый конструктивный принцип обеспечил надёжность эксплуатации и пониженный уровень шума, более высокий крутящий момент на валу, высокие допустимые осевые и радиальные нагрузки наряду с упрощением техобслуживания и более долгим сроком службы. Поэтому данный принцип прочно завоевал своё место на рынке и является на сегодняшний день стандартом для многих других производителей.

Помимо головного офиса в городе Баргтехайде близ Гамбурга (Германия) заводы и сервисные центры NORD расположены более чем в 60 странах. В России дочернее предприятие NORD – ООО «НОРД Приводы» — работает с 2003 года.

Компания поставляет на российский рынок и в страны СНГ мотор-редукторы, редукторы, индустриальные редукторы, электродвигатели, стартеры двигателей, сервоприводы, электронную приводную технику, запасные части, а также обеспечивает сервисное и гарантийное обслуживание. Предлагаемое приводное оборудование отличается большим разнообразием конструктивных исполнений. Возможно укомплектование всех моделей мотор-редукторов встроенными электромагнитными тормозами с устройствами ручного растормаживания, термодатчиками, устройствами для дополнительного охлаждения или влагозащиты электродвигателей и т.д.

Головной офис компании в России находится в Санкт-Петербурге. Региональные бюро NORD расположены в Москве, Воронеже, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре.

С 2014 года в Санкт-Петербурге начал работу завод по сборке мотор-редукторов различных типов:

• цилиндрических соосных ,

• с параллельными валами ,

• цилиндро-конических ,

• червячных .

Сборка редукторов в России из компонентов, полученных из Германии, укомплектование их немецкими электродвигателями NORD позволяет значительно сократить сроки поставки серийного оборудования.