Самая крупная российская выставка строительных и отделочных материалов MosBuildв 2019 году состоится в «Крокус Экспо»

В 2019 году самая крупная в России международная выставка строительных и отделочных материалов MosBuild 2019 будет проходить в крупнейшем выставочном центре Восточной Европы «Крокус Экспо».

3 апреля стартовала 24-я международная выставка WorldBuild Moscow/MosBuild – самая крупная в России международная бизнес-площадка, где более 1200 российских и иностранных производителей и поставщиков из 40 стран представляют широчайший ассортимент современных строительных и отделочных материалов. Общая площадь выставочной экспозиции превысила 80 000 кв.метров.

Открытие выставки и деловой программы состоялось в ходе первого Международного архитектурного форума «Фасады 360°», в котором приняли участие почётные гости: президент Российского союза строителей Владимир Яковлев, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, директор Департамента государственной охраны культурного наследия Министерства культуры Российской Федерации Владимир Цветнов, президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий и другие почётные гости.

В этом году впервые в России организатор выставки MosBuild – Группа компаний ITE – реализует беспрецедентную контент-программу, превращая привычное выставочное пространство в бизнес-инструмент будущего.25 деловых мероприятий различного формата предоставляют профессиональному сообществу расширенные возможности для нетворкинга. 150 российских и зарубежных спикеров, более 3000 делегатов, порядка 50 актуальных тем, затрагивающих вопросы архитектуры, строительства и дизайна, новый проект, представленный только на MosBuild — BathroomBiennale, где реализованы смелые креативные проекты по эскизам ведущих российских дизайнеров, конкурсы молодых дизайнеров, премия WorldBuildAwards – выставка MosBuildдействительно заслуживает права называться лучшим бизнес-мероприятием строительной и интерьерной отрасли России.

MosBuildразвивается, количество компаний, ежегодно принимающих участие в выставке, растёт, контент-программа, сопровождающая её, в этом году увеличилась в три раза. Именно поэтому организатор MosBuild – компания ITE – приняла решение перенести выставку в 2019 на крупнейшую выставочную площадку Восточной Европы – «Крокус Экспо».

Перенос выставки на площадку «Крокус Экспо» даёт участникам дополнительные возможности: это и размещение крупных стендов в просторных павильонах и на обширных открытых площадках, и транспортная доступность, и бесплатная парковка на 35500 машиномест. Для деловых мероприятий — это возможности уникальной конгрессной площадки, включающей 49 конференц-залов общей вместимостью свыше 16 000 мест.

Уже в первый день работы выставки порядка 90% компаний подтвердили своё участие в выставке MosBuild 2019 года на новой площадке.

В год своего юбилея 25-я международная выставка строительных и отделочных материалов MosBuildполучит новые возможности для развития.

MosBuild входит в ТОП-5 строительных выставок мира и поддерживается органами государственной власти, отраслевыми и общественными организациями: Министерством строительства и ЖКХ Российской Федерации, Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, Правительством города Москвы, Правительством Московской области, Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура), Комитетом Государственного Строительного Надзора города Mосквы, Российским союзом промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, Российским Союзом Строителей, Российским Обществом Инженеров Строительства, Союзом Архитекторов России, Союзом Дизайнеров России, Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ), Национальным агентством по энергосбережению и возобновляемым источникам энергии и Национальной Ассоциацией Дверной Индустрии (НАДИ).