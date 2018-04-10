Видеонаблюдение в Кемерово

О системах видеонаблюдения слышали многие. Но, если случается необходимость в их установке, теряются и знают, что именно нужно приобрести и для чего. Между тем, принципы, по которым выбирается и устанавливается система видеонаблюдения, очень простые.

Сам принцип видеонаблюдения крайне прост – с камеры подаётся видеосигнал, который можно просто подать картинкой на телевизор или монитор, либо записать. В первом варианте – это вариант обычного домофона, где видеокамера в домофоне включается при звонке в квартиру. Второй вариант решает несколько насущных проблем: возможность контроля ситуации вживую в режиме 24/7 и запись видеонаблюдения на случай чрезвычайных ситуаций.

Прежде всего, нужно подобрать необходимое оборудование. Для этого нужно знать несколько важных вещей.

1. Самая главная видеонаблюдения – камера. От её выбора зависит качество картинки и выбор остального оборудования. Черно-белые камеры ставят в условиях плохой видимости, так как они дают более чёткое изображение. Все камеры разделяют на внешние и внутренние. Внешние камеры дороже, так как они имеют усиленный корпус с пыле- и влагозащитой. Их устанавливают на улице в сложных погодных условиях. Внутренние камеры такой защитой не обладают. Камеры могут оснащаться инфракрасной светодиодной подсветкой. При малой освещенности камера переходит в ночной режим и включается подсветка. С хорошей камерой в тёмном помещении можно получить качественное чёрно-белое изображение.

2. Видеорегистратор. Его подбирают, учитывая тип камер, количество камер и встроенные функции. В видеорегистратор устанавливается жесткий диск для записи видео. Так как он имеет ограниченный размер, то находят компромисс между качеством картинки и длительностью записи. Например, чем лучше качество, тем больше места занимает видеозапись.

3. Количество и тип камер. На улицу ставят защищенные внешние камеры с инфракрасной подсветкой. Если в помещении ночью темно, то во внутренних она тоже должна быть. Количество камер зависит от числа ключевых мест, которые требуется поставить под наблюдения. Иногда камеры должны перекрывать всю площадь, чтобы не было «мёртвых» зон, выпадающих из поля зрения. Для камер, к тому же, необходим блок питания. Его лучше сделать общим, одним на всех.

4. И, конечно же, кабеля и фурнитура. Это крепёж для камер и кабеля, непосредственно кабель и коннекторы для него.

Видеонаблюдение делается один раз, поэтому должно быть качественным.