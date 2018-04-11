Приглашаем на III Санкт-Петербургскую международную конференцию кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь»

С 26 по 27 апреля 2018 года состоится III Санкт-Петербургская международная конференция кластеров «Кластеры открывают границы. Евразийский путь».

Конференция является крупнейшим в России специализированным мероприятием по кластерному взаимодействию и ежегодно собирает более 500 участников, в числе которых представители федеральных и региональных министерств и ведомств, крупных промышленных холдингов и корпораций, ведущих научно-исследовательских и образовательных учреждений, представители институтов развития и профессиональных объединений из России, Израиля, Казахстана, Канады, Китая, Норвегии, Сингапура, Финляндии, Франции, Японии.

Программа конференции формируется по трем трекам: «Технологии», «Международное сотрудничество» и «Роль человека в цифровой экономике», и включает пленарное заседание, 5 круглых столов, обучающий семинар,панельные сессии по актуальным вопросам кластерного развития, презентации российских и международных кластерных проектов.Особое внимание будет уделено вопросам расширения сотрудничества между кластерами на евразийском пространстве

и межрегиональному сотрудничеству кластеров России.

Организатором конференции выступает Центр кластерного развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга» при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации и Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга.

Участие в конференции бесплатное. Необходима предварительная регистрация на сайте www.cluster-conf.ru.

Место проведения конференции: г. Санкт-Петербург, Большой проспект В.О. д. 103, ВК «Ленэкспо», павильон №4.