Сравнить предлагаемые на рынке кредиты

В наше время оформление кредита не вызывает никаких проблем. Денежные средства под проценты готовы предоставить не только крупные коммерческие учреждения, но и небанковские организации. Чтобы упростить поиски кредитного продукта, рекомендуется открыть сайт www.coolkredit.ru (в любом падеже ) и сравнить предложения разных финансовых компаний. На сайте можно найти лучшие предложения крупных банков и займы от микрофинансовых организаций. Сайт отличается комфортной навигацией и широким выбором предложений.

Кредитные продукты банков

Банки готовы предложить своим и новым клиентам огромный выбор кредитных программ, начиная от экспресс-кредитов и заканчивая ипотечными ссудами. Особенности банковского кредитования:

• тщательная оценка платежеспособности клиента;

• документальное подтверждение финансовой состоятельности;

• проверка кредитной истории.

Учитывая достаточно жесткие требования, не все клиенты имеют возможность получить денежные средства в банках. Также следует учитывать, что банковские продукты рассчитаны на продолжительный срок, а ссуды выдаются на крупные суммы. Исключение составляют возобновляемые кредитные линии. Но для получения кредитки потенциальному клиенту также необходимо соответствовать критериям, которые определяются политикой финансового учреждения. Альтернативным продуктом могут стать займы, оформление которых происходит в дистанционном режиме.

Займы через интернет: доступность и комфорт для заемщика

Микрофинансирование через интернет является относительно новой услугой. Первые мини-займы начали выдавать около 50 лет назад. Сегодня интернет-сервисы получили огромное распространение в странах ЕС и США. Основные преимущества услуги:

• доступность;

• удаленное обслуживание;

• скорость выдачи средств;

• минимальные требования к заемщикам.

Деньги через интернет можно получить в течение 5 минут. Заявитель должен быть старше 18 лет. Для оформления достаточно одного паспорта. Большинство современных сервисов работают в автоматическом режиме. Система скоринга практически мгновенно обрабатывает заявке, предоставляет ответ, после чего средства переводятся на карту клиента. Деньги можно получить разными способами, начиная с пластика и заканчивая электронной наличностью, например, Киви или Вебмани. При этом средства выдаются на короткий срок, как правило, до 30 дней. Сумма займа через сеть редкко превышает 30 000 рублей.