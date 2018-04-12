Строительные леса и вышки

При современных темпах строительства, а также инновационных технологиях, производители стараются выпускать строительное оборудование для разных целей. На рынке представлен огромный выбор вышек-туров, лесов и другого оборудования, необходимо для выполнения определенных работ. Технические параметры товара могут существенно отличаться. Поэтому при выборе нужно учитывать целый ряд критериев. В ряде случаев гораздо выгоднее арендовать оборудование, чем тратить средств на покупку. Это можно сделать на сайте https://vprokat96.ru/katalog/lesa-i-vishki-tura/, где представлен огромный выбор строительных лесов и вышек-туров.

Материал конструкции

В первую очередь нужно ориентироваться на материал, ведь от этого зависит эксплуатация оборудования на строительной площадке. Для изготовления вышек может использоваться дерево, сталь или алюминий. Наибольшей популярностью пользуются стальные конструкции, поскольку они обладают высокими показателями прочности. Вышки достаточно легко монтируются, отличаются мобильностью и простотой в использовании.

Аренда строительного оборудования: вышки-туры и леса

На портале компании «Стройвпрокат» https://vprokat96.ru/katalog/lesa-i-vishki-tura/vyishki-turi.html доступны сотни наименований строительного оборудования, которое необходимо для выполнения строительных работ. Например, заинтересованные лица могут заказать вышки высотой до 22 метров с максимальной нагрузкой 250 кг. Здесь же представлены строительные леса, аренда которых обойдется значительно дешевле, чем покупка. Фасадные леса могут достигать высоты 40 метров, что позволяет выполнять фасадные работы любой сложности. Подробные характеристики оборудования, а также нормативные нагрузки доступны на официальном сайте компании «Стройвпрокат». Также на сайте можно взять в аренду настилы, стремянки и другие виды оборудования.

При выборе лесов и вышек клиентам необходимо учитывать целый ряд нюансов, например, высоту зоны и количество строителей, которые будут задействованы при выполнении работ. Сборные конструкции рассчитаны на разную высоту. Поэтому рекомендуется всегда выбирать леса и вышки с небольшим запасом. Это касается и максимально допустимых нагрузок на конструкции. Выбрать подходящую вышку-тур или леса можно на странице https://vprokat96.ru/katalog/lesa-i-vishki-tura/stroitelnye-lesa.html копании. Все строительные конструкции имеют детальное описание и технические характеристики. В случае возникновения сложностей менеджеры компании помогут с выбором подходящего оборудования.