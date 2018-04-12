Геотекстиль «Текспол» или от «Леруа Мерлен»: на чем остановить выбор?

Геотекстиль – современный синтетический материал, основой для которого служат полимерные волокна. Используют его в самых разнообразных сферах – строительство, ландшафтный дизайн, садоводство, сельское хозяйство. На отечественном рынке продолжительное время основным поставщиком материала была компания «Леруя Мерлен». Сегодня ситуация изменилась: потребителям теперь стал доступен геотекстиль под торговой маркой «Текспол», выпускаемый предприятием «Геоматериалы».

Отличительные особенности геотекстиля от «Леруя Мерлен»

В основе производства геотекстиля обеих компаний лежат синтетические волокна, но их итоговый продукт имеет различные эксплуатационные параметры. Материалы от «Леруа Мерлен» – продукция умеренной плотности, имеющая ограниченную сферу применения. Они хорошо показывают себя в секторе ландшафтного дизайна и сельском хозяйстве, но для применения в более серьезных отраслях (дорожное строительство, обустройство земляных насыпей и т. д. не подходят.

Геотекстиль «Леруа Мерлен» считается продуктом для применения в узкой целевой направленности. Доказательством этого является то, что материал выпускается лишь в одной модификаций. При этом цена данного геотекстиля находится на достаточно высоком уровне. Во многом основном обусловлено это тем, что компания «Леруа Мерлен» – посредник между потребителями и прямым производителем продукции.

В чем состоят преимущества геотекстиля «Текспол»

Компания «Геоматериалы» является непосредственным производителем продукции, и предлагает потребителям самые демократичные расценки в данном секторе рынка. Доступная стоимость никак не ухудшает эксплуатационных параметров изделий. В своей работе предприятие использует инновационное оборудование, позволяющее выпускать геотекстиль, ничем не уступающий по качеству европейским аналогам.

Среди преимуществ геотекстиля торговой марки «Текспол» можно выделить:

универсальность применения;

наличие в линейке нескольких модификаций;

простота монтажа и эксплуатации;

абсолютная экологичность.

Отечественный геотекстиль выпускается в нескольких вариациях плотности. Эта особенность дает возможность потребителям выбирать определенную разновидность продукции, оптимально соответствующую выполнению поставленной задачи. Геотекстиль Текспол можно применять для увеличения несущей способности заболоченных грунтов, дренажа, укрепления конструкций, теплоизоляции и т. д.

Помимо приемлемой цены и широкого выбора, геотекстиль от отечественного производителя обладает отличными адаптационными параметрами. Его можно использовать в любых климатических условиях, он хорошо переносит воздействие химических реагентов и минеральных удобрений, длительное время сохраняет прочность под прямым солнечным излучением.

Подводя итоги, можно определенно сказать, что сейчас текстиль Текспол стал достойной альтернативой европейскому аналогу от «Леруа Мерлен». Он занял свою нишу на рыночном пространстве, и предоставляет потребителям два важнейших преимущества – доступная цена и отличное качество.