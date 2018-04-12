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12 Апрель, 2018


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Заборы и ограждения

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в: Новости компаний
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В компании Vulcano доступен широкий ассортимент кованных изделий. Компания https://vulcano96.ru работает в сегменте продолжительное время, имеет собственное производство, позволяющее выпускать качественную продукцию.

Калитки, ограждения и другие изделия из металла изготавливаются на специальных станках. После этого материал проходит окрашивание в специальных камерах. Над созданием изделий работают высококлассные специалисты с многолетним опытом. Продукция изготавливаются из качественного металла, отличающегося высокими эксплуатационными характеристиками. Для покрытия поверхности метала применяется ЛКМ немецкого производства. Вся расходные материалы сертифицированы.

10 лет работы на рынке – компания VULCANO

Каждый этап производства проходит тщательную проверку. Современное оборудование, качественные металлы, краски и профессионализм мастеров позволяет выпускать на рынок продукцию высочайшего класса. На сайте компании https://vulcano96.ru/vorota-i-kalitki.html можно ознакомиться с примерами изготовленных калиток из металла. Причудливые линии, неординарные решения, роскошь и качество – все это преимущества изделий компании.

В штате работают кузнецы, маляры и проектировщики, что позволяет компании выполнять работы любой сложности. Клиенты могут заказать калитки и заборы по собственным эскизам. Профессионалы VULCANO воплотят в реальность самые смелые замыслы.

Калитки от компании VULCANO

В любом ограждении частного дома предусмотрена калитка, которая всегда привлекает внимание гостей. Калитка должна быть практичной и привлекательной в эстетическом плане. Кованные изделия смогут подчеркнуть вкусовые качества владельцев дома. Такие калитки отлично сочетаются практически со всеми видами ограждений.

Кованные ворота в безупречном качестве

Компания предлагает кованные ворота по индивидуальным эскизам. Проектировщики VULCANO готовы предложить неординарные решения, создав уникальный узор на воротах. Каждая деталь сможет подчеркнуть оригинальный вкус хозяев. На странице https://vulcano96.ru/zaboryi-i-ograzhdeniya.html доступна подробная информация о кованных воротах.

На оградительных конструкциях могут красоваться цветочные узоры, строгие и ассиметричные геометрические фигуры, изображения животных и другие элементы. На этапе разработки проекта сотрудники компании предложат оценить будущий шедевр в формате 3D. И только после этого приступят непосредственно к производственному процессу.

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