Квартира-студия на Московском проспекте

В нашей стране на данный момент понятие «квартира-студия» по СНиПам и другим стандартам определено. Под данным типом планировки понимается помещение, в котором нет внутренних перегородок между кухней и жилой комнатой (комнатами).

Впервые «студии» появились в 20-х годах прошлого века в Америке, и были доработаны и усовершенствованы в конце 60-х. В Японии подобные планировки стали использоваться около ста лет назад. Студии оказались очень востребованы в странах Европы. Это решение позволило обеспечить жилплощадью большое количество людей. Такие квартиры были доступны и функциональны.

В России «студии» стали популярны относительно недавно. Они востребованы среди молодежи. Небольшие по площади квартиры на Московском проспекте, имеющие такую планировку станут отличным решением для тех, кто начинает самостоятельную жизнь. Это район, лежащий почти в центре города. Люди, живущие в ритме современного Петербурга, оценят такое удобное расположение.

Плюсы и минусы квартир-студий

Данная планировка, как и любая друга, имеет свои преимущества и недостатки. Однако в данном случае, они имеют относительный характер.

Небольшая площадь.

Однако это будет удобно тем, кому сложно даются перемещения по дому, например, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями. Для семей с детьми такая миниатюрная площадь тоже может стать выигрышным вариантом – ребенок всегда на виду. Мама сможет спокойно готовить обед, не переживая, что малыш где-то один.

Кроме того «студия» — прекрасные вариант для корпоративных квартир. Тут могут размещаться сотрудники на время нахождения в командировке, проходить встречи и т.п.

Простор

В данной планировке отсутствуют перегородки. Это делает квартиру светлой, наполняет ее воздухом.

Функциональность

Имеется возможность реализовать множество дизайнерских идей. Помещение можно зонировать как угодно. Вы можете делать перепланировку так часто, как захотите, и для этого не потребуется получать каких-либо разрешений. Квартира эргономична, функциональна, комфортна.

Стоимость

Цена на такую квартиру ниже, чем аналогичную по площади однокомнатную. К тому же, плата за коммунальные услуги в случае «студии» будет ниже.

Необходимость вытяжки

В зоне приготовления пищи необходимо будет устанавливать систему принудительной вентиляции. В противном случае запахи заполнят всю квартиру.

Тихая техника

При выборе бытовой техники необходимо обращать внимание на то, сколько шума она производит при работе. На ограниченном пространстве громкие звуки могут действовать раздражающе

Комфорт

Если в квартире-студии живут несколько человек, то ритм их жизни должен совпадать. Здесь практически отсутствует возможность уединиться. Это может стать отрицательным моментом для тех, у кого маленькие дети, особенно, если ребенку во время сна нужна тишина.

Ограниченное место для хранения вещей

Этот момент следует продумать заранее. Не стоит перегружать пространство многочисленными ящиками и полками. Тут имеет смысл подумать о функциональности. Например, сделать дополнительный ящик для вещей под кроватью.

Квартира-студия в ЖК «Времена года» — это отличное решение для молодых и энергичных. Здесь Вы найдете простор для реализации смелых дизайнерских идей. Такая квартира станет отличным стартом для счастливой семейной жизни. Плюсом жилого комплекса является его транспортная доступность, наличие развитой инфраструктуры, безопасность, удобство паркинга. Закрытый двор с обширной детской площадкой и детский сад прямо на его территории. Все это делает проживание здесь комфортным и безопасным.