Шлифовать металлическую поверхность и, добиваясь нужного размера, снимать слой металла приходится в инструментальных цехах, автомастерских, на предприятиях металлоконструкций. Чистой поверхности, соответствующей классу 9-10, позволяет добиться Шлифовка на плоскошлифовальном станке, и не только при обработке плоских деталей. При установлении дополнительного оборудования или работе на станке для конических поверхностей удается обрабатывать фигурные заготовки.

Обработка металлической поверхности ведется торцевой частью круга станка или периферией с абразивами. Производительность станка напрямую зависит от способа обработки.

1.Шлифовка торцом круга

Обрабатывать деталь можно за один подход или с многоразовым перемещением заготовки под шлифовальным кругом. Несмотря на последовательный проход торца круга над необработанными участками детали, такой способ обработки является наиболее эффективным. Для увеличения производительности и достижения высокой точности снятия припуска используются модели с несколькими головками. Они позволяют за один проход снять с заготовки припуск и отшлифовать поверхность до микрон. Однопроходные станки с 3 головками благодаря эффективной работе стали оптимальным вариантом в цехах массового производства деталей, запчастей.

При двусторонней обработке, если позволяет функционал оборудования, торцами одновременно шлифуются обе поверхности заготовки. В противном случае обработка ведется торцом последовательно по каждой из сторон.

Вариант шлифовки торцом требует предусмотреть отвод стружки, мероприятия по отводу температуры от разогретого во время обработки металла.

2.Шлифовка периферией

Метод отличается небольшими усилиями абразивного круга, соответственно, незначительным нагревом заготовок. Его применение оправдано при работе с заготовками, сделанными из не слишком жесткого металла.

Абразивами при глубинном методе удается с заготовки снять значительные припуски. Обрабатывать деталь можно в несколько заходов. Минусом шлифовки периферией считают быстрое истирание абразивы.

Для широкой детали, с бортами подходит обработка с врезной непрерывной подачей. При выборе такой техники обработки мастеру придется постоянно делать поправки в расположении инструмента для предотвращения его неравномерного стачивания.

Для обработки высокой точной рекомендуется метод с прерывистой поперечной подачей заготовки.

Как правило, плоскошлифовальный станок делают на прямоугольном основании. В зависимости от модели оборудование оснащают разными по исполнению ограждающими блоками, механизмами и блокировок.