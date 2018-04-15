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15 Апрель, 2018


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Вода в дом из колодца

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в: Новости компаний
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В настоящее время проведение коммуникаций в дом не является сложной задачей. Достаточно сделать колодец и от него можно проложить воду к любому зданию. В этом аспекте нужно найти компетентную компанию, которая будет заниматься работами.

Сегодня вода в дом из колодца может быть проведена всего за несколько дней. На первом этапе необходимо подготовить основание. Делается это путем очистки поверхностей от старых покрытий до металла, тщательного их обезжиривания. С подготавливаемой поверхности должны быть удалены ржавчина, окалина, грязь, песок, различные масла и т.п. Это достаточно трудоемкие и грязные работы, которые выполняются вручную или с использованием пескоструйной установки, а также других видов очистки.

Важно добиться такого уровня очистки и шероховатости металла, который надежно закрепит последующие покрытия на металле. Опыт показывает, что две трети успеха защиты от коррозии — это тщательность и технологическая правильность подготовки поверхности. Остальное приходится на лакокрасочные материалы, их качества и методы нанесения на поверхность конструкций.

Такие грунтовки бывают различных видов в соответствии с условиями эксплуатации металлоконструкции и применяемой краской. Различают грунтовки пассирующие, изолирующие, фосфатирующие, протекторы и преобразователи ржавчины. Первые останавливают процессы коррозии электрохимическими свойствами. Изолирующие грунтовки, которые препятствуют проникновению кислорода и влаги, чаще применяются для черных металлов. Если металл оцинкован и имеет недостаточные адгезирующие свойства, то лучше всего заранее проконсультироваться со специалистами.

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