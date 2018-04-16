7 советов по выбору керамзитобетонных блоков

Керамзитобетонные блоки используют для строительства стен, внутренних перегородок, проведения облицовки. Они прочные, не подвержены порче, рассчитаны на российские условия климата с частыми дождями и холодными зимами. Чтобы выбрать подходящий тип изделия из множества предложенных, стоит учитывать семь основных факторов. О них мы и расскажем далее.

1. Всегда выбирайте блок под конкретную задачу

В описании каждого керамзитобетонного блока обычно указано, где можно применять изделие. В продаже можно встретить следующие модели:

конструкционные – подойдут для создания несущих стен дома;

теплоизоляционные – применяются при утеплении, поскольку у них меньше плотность, часто имеются пустоты; можно использовать на наружных стенах и для устройства внутренних перегородок;

конструкционно-теплоизоляционные – универсальный вариант для тех, кто не хочет глубоко вникать в технические тонкости.

2. Марка бетона имеет значение

Диапазон марок бетона – от М25 до М100. Марка исходного сырья указывает на предел прочности на сжатие. Чем он выше, тем большую нагрузку выдерживает изделие до появления трещин.

Блоки из бетона марки ниже М50 используйте в местах строительства ограждений, небольших гаражей, хозяйственных построек.

Для строительства загородных домов лучше использовать марки выше М50–М75. Многое зависит от толщины стен. При толщине до 20 см, выберите М75 и выше, если от 40 см, подойдет и М50.

3. Учитывайте пустотность

В продаже представлены двух-, четырех- и восьмипустотные виды материалов. При покупке учитывайте процент пустоты в блоке. Пустотелые блоки легче полнотелых, с таким материалом удобнее работать, он обеспечивает хорошую защиту от теплопотери при условии дополнительного утепления. Часто применяются в строительстве перегородок. Стеновые блоки для несущих стен должны быть полнотелыми, так как они прочнее.

4. Не забывайте о морозостойкости

Этот параметр обозначается как F и указывает количество циклов разморозки и заморозки. Лучше всего, если ваш блок будет выдерживать больше 150–200 таких циклов – это особенно актуально для российских зим. При покупке материалов для внутренних перегородок уровень устойчивости к промерзанию не играет такой роли, как для стеновых конструкций.

5. Крупнее блоки – быстрее строительство

Стандартом является соотношение сторон 390х190х188. Один такой элемент заменяет собой до 7–8 кирпичей. Габариты керамзитобетонного блока следует подбирать с учетом этажности и ваших собственных возможностей. Поднимать крупные блоки на второй этаж будет тяжелее.

6. Не забывайте и о других технических характеристиках

Кроме морозостойкости нужно учитывать:

Сопротивление теплопередаче. Оно может доходить до 0,46 Вт*м 0 C. Чем выше показатель, тем теплее будет дома и меньше нужно будет тратить на отопление и дополнительное утепление стен.

C. Чем выше показатель, тем теплее будет дома и меньше нужно будет тратить на отопление и дополнительное утепление стен. Водопоглощение. Должно быть не выше 18%.

Плотность. Чем больше такой параметр, тем прочнее изделие. Диапазон – от 400 до 2000 кг/м3. При подборе материала для разных этажей ориентируйтесь на проектные данные.

7. Качество должно быть в приоритете

Определить уровень качества можно и при внешнем осмотре. Блок должен быть серого цвета, без желтизны, поверхность – без сколов и трещин, с правильной геометрией, без перекосов. Перед покупкой измерьте габариты и сравните их с теми, что указанны в списке характеристик. От покупки крошащихся и пятнистых изделий лучше сразу отказаться.

При выборе керамзитобетонных блоков лучше отдавать предпочтение ответственным поставщикам, которые могут показать сертификаты качества товара. ПБИ «Максимово» более 10 лет производит стеновые и облицовочные блоки на собственных объектах в г. Сафоново Смоленской области. Все блоки производителя соответствуют ГОСТ 6133-99 и имеют соответствующие сертификаты.