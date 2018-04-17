Всего в этом году в Финском заливе разрешено выловить 767 тонн, в Ладожском озере – 1, 5 тысячи тонн

В Петербурге через 2-3 недели начнут массово продавать корюшку. Так называемый массовый ход рыбы в Финском заливе и Ладожском озере начнется с 24 апреля. В первом водоеме разрешат в этом году выловить 767 тонн, в Ладожском озере – 1, 5 тысячи тонн.

Об этом сообщает сайт 78 ru со ссылкой врио руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Андрея Яковлева.

Как он отметил, за последние 10 лет улов корюшки в Финском заливе увеличился в 5 раз. «Этот год будет очень продуктивным для ее вылова. Ведь корюшка у нас чиста и прекрасна, именно Ладожская имеет знаменитый запах огурца», — пояснил Андрей Яковлев и напомнил о правилах вылова рыбы для рыбаков-любителей.

В настоящее время в гипермаркетах Петербурга можно купить корюшку за 300-330 рублей, с рук ее продает за 450-550 руб.