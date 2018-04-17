Эксперты определили лучшие автомобили для бездорожья

Среди лидеров LADA 4×4 и УАЗ «Патриот»

Автоэксперты составили рейтинг лучших российских автомобилей, которые прекрасно подойдут для езды по бездорожью. Список из пяти моделей опубликовали на своих страницах «Известия».

Лучшим внедорожником признали LADA 4×4. Специалисты подчеркивают постоянный полный привод этой модели, а также внушительный клиренс и низкую цену самой машины.

На второй позиции оказалась Chevrolet Niva. Тройку замыкает УАЗ «Патриот», у которого дорожный просвет составляет 210 миллиметров, а мощность двигателя оценивается в 135 лошадиных сил.

Также в рейтинг экспертов попали полноприводный микроавтобус ГАЗ «Соболь» 4×4 и УАЗ 2206. Последний российские покупатели уже давно ласково называют «Буханкой».