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17 Апрель, 2018


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Эксперты определили лучшие автомобили для бездорожья

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в: Новости компаний
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Среди лидеров LADA 4×4 и УАЗ «Патриот»

Фото: википедия

Автоэксперты составили рейтинг лучших российских автомобилей, которые прекрасно подойдут для езды по бездорожью. Список из пяти моделей опубликовали на своих страницах «Известия».

Лучшим внедорожником признали LADA 4×4. Специалисты подчеркивают постоянный полный привод этой модели, а также внушительный клиренс и низкую цену самой машины.

На второй позиции оказалась Chevrolet Niva. Тройку замыкает УАЗ «Патриот», у которого дорожный просвет составляет 210 миллиметров, а мощность двигателя оценивается в 135 лошадиных сил.

Также в рейтинг экспертов попали полноприводный микроавтобус ГАЗ «Соболь» 4×4 и УАЗ 2206. Последний российские покупатели уже давно ласково называют «Буханкой».

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