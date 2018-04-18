При монтаже водопровода или канализации возникает необходимость согнуть ПНД трубы. Как это сделать быстро и правильно, чтобы ничего не протекало, а конструкция служила долгие годы?



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Как согнуть ПНД трубу под 90 градусов: 5 простых способов

Ножовка и фитинги. Отрезаете куски нужного размера. На трубу надеваете гайку, цангу, уплотнительную шайбу, резиновое кольцо. Вставляете трубу в фитинг (до упора!) и сдаете назад 5-7 мм – выдвигаете шайбу – надвигаете цангу – затягиваете шайбу. Все собирается легко примерно за 5-10 минут. Строительный фен. Необходимо предварительно подготовить шаблон. Намечаете место изгиба – наводите фен – прокручиваете трубу, чтобы хорошо прогрелась. Когда станет мягкой, сгибаете и устанавливаете в шаблон, чтобы придать нужную форму. Ждете, когда остынет, – монтируете.sognut_pnd_trubu.jpg Горелка. Алгоритм действий тот же, что и с феном (прогрев с вращением – сгиб – фиксация угла). Но здесь следует быть более аккуратным, так как есть большая вероятность сломать ПНД трубу. Со временем вы набьете руку. Паяльник для PP труб или горелка. На месте стыков нужно подрезать трубы под определенным углом. Затем нагреваете обрезанные концы – плотно прижимаете друг к другу – придерживаете около 3-5 минут. Горячая вода. Этим оборудованием под 90 градусов согнуть не получится, а вот, например, 110 и больше вполне. Да и трубы диаметром более 50 мм не будут гнуться этим способом. Просто теплая вода не подойдет – нужен кипяток (120-130 градусов). Набираете в емкость горячую воду – опускаете кусок (держите несколько минут) – достаете и гнете. Этот метод идеально подходит для выпрямления.

Гибка трубы с помощью строительного фена

Соеднинеие труб угловым компрессионным фитингом

Сварка паяльником для ПНД трубы

Самый оптимальный и простой вариант для новичков – соединение труб ПНД фитингами. Здесь не требуется сверхнавыков и умений. Достаточно четко следовать инструкции.

Сгибаем ПНД трубы: лайфхаки

Теория – это одно, а практика – совершенно другое. Поэтому, когда вы начнете делать, то обязательно столкнетесь с определенными нюансами. Вот несколько советов, способных значительно упростить процесс:

Если труба не заходит в фитинг, подшлифуйте концы обычным ножом и смочите. Это гарантирует надежное соединение.

При работе с фитингами, особенно с большими объемами, используйте специальный ключ (в магазинах стоит копейки), чтобы избежать образование мозолей на руках.

Когда пользуетесь феном или горелкой не следует слишком долго нагревать ПНД (в противном случае сломаете трубу). Минута-две хватает.

При грамотном и серьезном подходе, даже без опыта, можно сгибать трубы без сложностей – материал позволяет. Если нет времени и желания — обращайтесь к специалистам. Успехов!