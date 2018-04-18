При монтаже водопровода или канализации возникает необходимость согнуть ПНД трубы. Как это сделать быстро и правильно, чтобы ничего не протекало, а конструкция служила долгие годы?
Звоните: +7 (473) 251-76-89 или пишите e-mail: [email protected].
С уважением, компания «АкваСити»!
Как согнуть ПНД трубу под 90 градусов: 5 простых способов
- Ножовка и фитинги. Отрезаете куски нужного размера. На трубу надеваете гайку, цангу, уплотнительную шайбу, резиновое кольцо. Вставляете трубу в фитинг (до упора!) и сдаете назад 5-7 мм – выдвигаете шайбу – надвигаете цангу – затягиваете шайбу. Все собирается легко примерно за 5-10 минут.
- Строительный фен. Необходимо предварительно подготовить шаблон. Намечаете место изгиба – наводите фен – прокручиваете трубу, чтобы хорошо прогрелась. Когда станет мягкой, сгибаете и устанавливаете в шаблон, чтобы придать нужную форму. Ждете, когда остынет, – монтируете.sognut_pnd_trubu.jpg
- Горелка. Алгоритм действий тот же, что и с феном (прогрев с вращением – сгиб – фиксация угла). Но здесь следует быть более аккуратным, так как есть большая вероятность сломать ПНД трубу. Со временем вы набьете руку.
- Паяльник для PP труб или горелка. На месте стыков нужно подрезать трубы под определенным углом. Затем нагреваете обрезанные концы – плотно прижимаете друг к другу – придерживаете около 3-5 минут.
- Горячая вода. Этим оборудованием под 90 градусов согнуть не получится, а вот, например, 110 и больше вполне. Да и трубы диаметром более 50 мм не будут гнуться этим способом. Просто теплая вода не подойдет – нужен кипяток (120-130 градусов). Набираете в емкость горячую воду – опускаете кусок (держите несколько минут) – достаете и гнете. Этот метод идеально подходит для выпрямления.
Гибка трубы с помощью строительного фена
Соеднинеие труб угловым компрессионным фитингом
Сварка паяльником для ПНД трубы
Самый оптимальный и простой вариант для новичков – соединение труб ПНД фитингами. Здесь не требуется сверхнавыков и умений. Достаточно четко следовать инструкции.
Сгибаем ПНД трубы: лайфхаки
Теория – это одно, а практика – совершенно другое. Поэтому, когда вы начнете делать, то обязательно столкнетесь с определенными нюансами. Вот несколько советов, способных значительно упростить процесс:
- Если труба не заходит в фитинг, подшлифуйте концы обычным ножом и смочите. Это гарантирует надежное соединение.
- При работе с фитингами, особенно с большими объемами, используйте специальный ключ (в магазинах стоит копейки), чтобы избежать образование мозолей на руках.
- Когда пользуетесь феном или горелкой не следует слишком долго нагревать ПНД (в противном случае сломаете трубу). Минута-две хватает.
При грамотном и серьезном подходе, даже без опыта, можно сгибать трубы без сложностей – материал позволяет. Если нет времени и желания — обращайтесь к специалистам. Успехов!