Что такое магистерская диссертация

Магистратура – это ступенька от студента к кандидату наук. Обучаясь в магистратуре, студент получает высококачественное образование, которое может позволить ему в дальнейшем заниматься преподавательской деятельностью.

Для того, чтобы подтвердить свою квалификацию, все студенты, заканчивающие магистратуру, пишут магистерскую диссертацию. Она представляет собой научно-исследовательскую работу, которая должна показать уровень подготовки студента, как теоретические, так и практические знания. Кроме самих знаний от студента требуется умение применять их на практике, используя их для решения задач, связанных с исследовательским процессом.

По сути, эта работа является синтезом всего, что знает и умеет студент. Она призвана определить, сумеет ли студент правильно использовать полученные знания для решения прикладных задач, при этом грамотно аргументируя все свои выводы, приводя доводы в защиту выбранной концепции, и грамотно и аргументированно опровергая все противоречащие ей точки зрения. Детально о выполнении работы можно узнать тут.

Диссертация выполняется под наблюдением научного руководителя, который сможет проконсультировать студента, направив его по правильному пути в решении возложенной на него задачи. Он сможет указать студенту на ошибки, которые тот будет допускать в работе.

Диссертация должна быть выполнена в соответствии с едиными требованиями, поэтому диссертация должна быть грамотно структурирована и следовать заранее составленному плану. По большей части, грамотно составленный план работы – это уже половина всей диссертации. Он должен раскрыть суть работы и довести её до логического завершения.

Все расчёты делаются под наблюдение консультантов, контролирующих выполнение работы. Графическая часть должна составлять не более пятнадцати процентов от объёма диссертации. Она должна быть выполнена в одном стиле, чтобы исключить появление в работе элементов, явно взятых из разных источников. Графический материал, идущий вразнобой, может испортить общее впечатление о работе.

Общий объём работы не должен превышать в среднем ста страниц. Хотя, можно расширить материал, если работа содержит прикладной материал и может оказаться полезной на практике.

Весь материал в работе должен быть изложен кратко, ясно и лаконично, чтобы избежать громоздких словесных конструкций. Будет плюсом аналитическое изложение материала, которое поможет вникнуть в суть процесса и покажет степень осведомлённости студента.