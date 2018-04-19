Электротехника от АВС-электро

АВС-электро работает на рынке электротехники более двадцати лет. За это время компания добилась невероятного успех. Входит в пятерку ведущих продавцов в своей области специализации и уверенно продолжает двигаться вперед.

Сегодня в ассортименте продавца присутствуют товары от таких известных изготовителей: от Schneider Electric и АBB, от Legrand и Philips, от Osram и DKC, от Световых Технологий, от Энергомера и Сарансккабеля, а также прочих компаний.

Продукция АВС-электро представлена в девятнадцати в девятнадцати торговых пунктах, в сорока пяти розничных магазинах, а также в крупных складских площадках. У компании превосходно отработана вся система логистики, выверена ценовая политика, ведется работа над постоянным расширением и обновлением ассортимента.

Для оптовых заказчиков торговая сеть предлагает отдельные выгодны условия.

Все виды товара обязательно сертифицированы, имеют гарантии качества непосредственно от изготовителей. Однако перед передачей покупки заказчику каждое изделие проходит новый контроль качества.

Люминесцентные светильники

Современные лампы люминесцентные используются для освещения производственных, административных, коммерческих помещений. Востребованность именно в этих видах лам объясняется тем, что они просты в эксплуатации, надежны, отличаются высокой эффективностью и возможностью регулирования яркости.

Выбираются люминесцентные лампы потому, что они неприхотливы. Практически не реагируют на перепад напряжения в сети. Они не перегреваются, создают эффект естественного света и характеризуются высоким уровнем световой отдачи.

Лампы энергосберегающие

Современность же требует не только красоту, надежность и высокую эффективность освещения, но еще и экономичность. Вот отчего лампы энергосберегающие раскупаются потребителями в первую очередь.

Преимущества использования ламп энергосберегающих в том, что они, что ясно из названия, потребляют немного электроэнергии. Однако при этом отличаются высокой светоотдачей. Служат они долго и могут давать приятное для глаз теплое освещение.

Конечно, параметры ламп для уличного и внутреннего освещения разнятся. Более того, преимущество перед лампами накаливания очевидно. Потребление энергии раз в восемь меньше, а срок службы раз в пять больше. Поэтому не стоит пугаться немного высокой стоимостью техники. Все расходы окупаются в несколько месяцев.