Душевые кабины всё чаще ставят в ванные комнаты. Они становятся всё более популярны, так как имеют целый ряд преимуществ.

• С использование современных насадок для душа, появилась возможность сильно снизить расход воды. При использовании душевых кабин он снижается в несколько раз по сравнению с ванной.

• На то, чтобы принять душ, уходит гораздо меньше времени. Экономия времени налицо. Особенно для деловых людей с жестким графиком.

• Если установить душевую кабину вместо ванной, то это может сильно сэкономить место.

Есть и одно неудобство, конечно. Некоторые любят просто полежать в тёплой ванне. В душевой кабине это не получится.

Большое распространение получил один из видов душевой кабины – угловые душевые кабины. Они стали пользоваться популярностью из-за своей сравнительно низкой цены, так как у них нет задних стен и потолка. У них есть только передние стенки и пол. Так что перед установкой кабинки надо позаботится о гидроизоляции стен, чтобы на них от постоянного воздействия воды не начал образовываться грибок. Да и пол тоже не помешает обработать, чтобы в случае разгерметизации швов между стеной и полом кабинки пол не пострадал.

Угловая душевая кабина имеет такой же функционал, как и гидробокс. В неё можно устанавливать самое разнообразное сантехническое оборудование. Смеситель, душ или гидромассаж, что только пожелает хозяин.

Стены изготавливаются из прозрачного пластика или закалённого стекла. Поддон душевой кабины может быть выполнен из стали, акрила, камня, керамики.

Для начала подбирается душевая кабина по размерам – длине, ширине и высоте. Душевая кабина должна вписываться в ванную комнату и при этом подходить по объёму всем членам семьи. При этом следует учесть площадь ванной комнаты — чтобы кабинкой было комфортно пользоваться, в ванной комнате должно оставаться достаточно свободного пространства. Следует также учитывать её форму и габариты, чтобы после установки не пришлось ни о чём жалеть.

После того, как были подобраны габариты душевой кабины стоит подумать и о её функционале. Можно отдать предпочтение душевой кабине с функцией гидромассажа или же просто душу.

От размера душевой кабины зависит комфорт в ванной комнате. Выбирая кабинку, нужно учесть всё, что будет находиться в ванной комнате, например, стиральная машина или умывальник. Минимальные размеры душевой кабины – 70х70 см. она не сильно комфортная, но подойдёт практически для всех ванных комнат. Самый же популярный размер кабины – 80х80 см.