Отвердитель ТЭТА: описание, свойства, где купить

Отвердитель эпоксидных смол ТЭТА

Отвердитель ТЭТА или триэтилентетрамин – это отвердитель холодного типа, предназначенный для отверждения ЭД-20 и других эпоксидных смол, а также материалов не их основе – клеев, красок, лаков и др.

Область применения

Благодаря особому химическому составу при смешивании ТЭТА и эпоксидной смолы ее физико-химические характеристики изменяются, после чего она достаточно быстро и безвозвратно полимеризируется (застывает). ТЭТА – второй после ПЭПА по востребованности и популярности среди современных отвердителей, находит применение в различных областях:

в производстве стекловолоконных, углепластиковых и других подобных материалов в качестве одного из компонентов склеивающего состава,

для пропитывания с целью укрепления дерева, бетона, а также различных пористых строительных материалов,

при изготовлении двухкомпонентных клеевых смесей различного назначения,

при изготовлении ускорителей вулканизации, сукцинимидных присадок к моторным маслам и т.п.

изготовление небольших скульптурных форм, прозрачных столешниц и других декоративных изделий, когда бюджет ограничен,

наливные полы и другие отделочные работы.

Преимущества

Полностью бесцветный и совершенно прозрачный.

Получение чистой с химической точки зрения структуры отверждаемого материала.

Невысокая стоимость – ТЭТА по праву считается доступным и бюджетным вариантом.

Отработанная технология применения, соблюдать которую достаточно просто.

Получение изделий с однородными характеристиками и высокими механическими свойствами.

Недостатки

ТЭТА, даже будучи смешан с эпоксидной смолой, способен взаимодействовать с окружающим воздухом, впитывая из него углекислый газ, что приводит к замедлению процесса отверждения.

Необходимость тщательного соблюдения при использовании ТЭТА отработанного технологического процесса. Он требует точнейшего подхода, скрупулезного и детального следования инструкции по применению, а ошибок и неточностей «не прощает».

Для полной полимеризации эпоксидного состава и устранения липкости его поверхности требуется дополнительная температурная обработка.

При добавлении в эпоксидную смолу в большинстве случаев дает экзотермическую (с выделением тепла) реакцию, которая протекает настолько бурно, что при невозможности контролировать процесс может испортить материал.

Обладает неприятным запахом.

Едкий.

Нижний температурный предел использования составляет +25 градусов Цельсия.

Особенности использования

Отверждение эпоксидных составов при помощи ТЭТА рекомендуется выполнять в несколько этапов:

Первый этап полимеризации (около 3 часов) выполняется при комнатной температуре (не выше 30 градусов Цельсия). Второй этап полимеризации (5-8 часов в зависимости от габаритов изделия) выполняется в термопечи при температуре 70-80 градусов Цельсия.

Чтобы структура полученного материала не стала рыхлой от множества небольших пузырьков, полимерную смолу перед смешиванием с отвердителем ТЭТА рекомендуется подогреть и тщательно перемешать.

Габаритные изделия без специального оборудования (вакуумного формовщика) с высоким уровнем качества выполнить практически невозможно.

Информация о безопасности

Триэтилентетрамин предписано хранить в темном (защищенном от свет) месте вдали от источников открытого пламени, воды, эпихлоргидрина, окислителей, ангидридов (кислот) в плотно закрытой (лучше — герметичной) таре при температуре от 15 до 40 градусов Цельсия.

При использовании отвердителя ТЭТА необходимо надевать средства индивидуальной защиты и все работы проводить в помещениях, оснащенных приточно-вытяжной вентиляцией.

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