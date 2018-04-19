Гофрокартон (corrugated board) является одним из наиболее востребованных материалов для изготовления упаковки. Благодаря многослойной конструкции материал гарантирует удобство при хранении и транспортировке разных видов продукции. Гофрированный картон может иметь два больше слоев (до 7), позволяя выпускать тару для разных товаров.

Гофрокартон оптом от производителя компании «Гласс Декор» можно заказать на официальном сайте. Компания выпускает стандартные виды тары, а также изготавливает упаковку по дизайну и размерам заказчика. Для удобства клиентов специалисты компании готовы разработать макет, который можно усовершенствовать до изготовления оптовой партии упаковки. Компания выпускает тару из гофрированного картона для разных целей:

• коробки для стекла;

• упаковку для пищевых продуктов;

• коробки больших размеров для мебели;

• упаковку для документации.

При необходимости тара может быть оснащена специальными ручками, крышками, клапанами и другими элементами, обеспечивающими комфорт при хранении и транспортировке продукции. На официальном сайте можно заказать оптовые партии тары по индивидуальным чертежам.

Упаковочная продукция доставляется по Московской области своим транспортом, гарантируя заказчикам комфорт и оперативность в обслуживании.

Преимущества использования гофрокартона перед другими видами упаковочной продукции:

• экологичность материала;

• легкость;

• возможность хранения разных видов продукции, включая хрупкие изделия, например, посуду, стекло;

• низкая стоимость;

• простота изготовления;

• возможность нанесения логотипов фирмы;

• экономия места при хранении упаковки (картон легко складывается и собирается в коробки);

• простота утилизации.

Гофрированный картон широко применяется частными лицами, а также на крупных и мелких предприятиях, торговых компаниях, транспортных и других организациях. Изготовление упаковки из картона ориентировано практически на все отрасли, начиная с пищевой и заканчивая строительной. Для транспортировки и хранения продукции используют разные виды картона в зависимости от количества слоев. Например, двухслойный картон применяют для обертывания изделий из древесины. Многослойный картон используется в пищевой отрасли для изготовления коробок. Также он нашел широкое применение для упаковки крупной бытовой техники и других видов специализированного оборудования.