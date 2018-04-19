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20 Апрель, 2018


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Алмазная резка

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Дата:
в: Новости компаний
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Иногда возникает необходимость в аккуратной и точной резке или сверлении бетона. Например, когда требуется проложить трубопровод из одной комнаты в другую. А на его пути стена. Конечно, можно и попытаться пробить стену, благо есть отбойный молоток. Но ни о каком аккуратном отверстии тогда речи вообще не идёт. Получится неровная большая дыра, вокруг кучи щебня и пыли.

Или же требуется прорезать нишу в стене. Аккуратную нишу. Без того, чтобы потом заделывать половину стены. Вот для таких ситуаций и была придумана алмазная резка бетона. Как же оно работает.

Все знают, что такое пила и для чего она нужна. Все знают, что она острая. Но режет она, к примеру, дерево, по той причине, что она сделана из металла, который твёрже дерева. Но ведь для строительства применяют тяжелый особо прочный бетон, который с трудом даже отбойный молоток возьмёт. Что же его сможет резать?

На самом деле это достаточно доступный материал – промышленные алмазы. Пила, кромка которой покрыта промышленными алмазами, без труда разрежет всё, что угодно. Было бы охлаждение, чтобы она не перегрелась от трения.

Именно поэтому ООО «Алмазные технологии» http://rezka-msk.ru с лёгкостью режут армированные межэтажные бетонные перекрытия. Для того, например, чтобы потом поставить в прорезанный проём лестницу и сделать двухэтажную квартиру.

То же самое работает, когда требуется проложить трубу из одной комнаты в другую. Через капитальную стену. Если её долбить, то вся квартира будет засыпана щебнем и пылью, а соседи с ума сойдут от грохота. Но вот если использовать алмазный бур с отводом воды, то и сравнительно тихо будет, и посреди поклеенных обоев на стене появится аккуратная дыра.

Да и в перепланировке поможет, особенно если надо не всю стену убирать, а только проём аккуратно в ней вырезать.

Инструмент для алмазной резки – это идеальный инструмент, который поможет аккуратно разрезать очень прочный материал, который иначе пришлось бы демонтировать с огромными усилиями и большим ущербом для окружающей обстановки.

Алмазный инструмент позволит с минимальными усилиями разрезать бетонную стену или перекрытие, сделать в них отверстия или ниши. При этом армирование бетона никоим образом этому не помещает.

Еще одна сфера применения – устранение дефектов строительства, когда надо аккуратно вырезать трещину или крошащийся участок стены или перекрытия. Аккуратно сделать это сможет только алмазная резка.

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