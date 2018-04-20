Современная мебель для ванных комнат: натуральная древесина VS МДФ

При обустройстве современных ванных комнат особое внимание уделяется выбору мебели. Последняя позволяет грамотно организовать пространство, обеспечить наличие удобных мест для хранения большого количества принадлежностей, скрыть дефекты ремонта. Ведущие производители предлагают потребителям множество решений для данных помещений. Особенно отличается среди разнообразного ассортимента продукция компании опадирис из массива ценных пород и влагоустойчивого МДФ.

Мебель для ванной из массива – экологичность и безупречная прочность

Изделия из натуральной древесины отличаются высокой стоимостью. Но расходы на их покупку полностью окупаются долговечной эксплуатацией. Для производства такой мебели используется древесина дуба, ореха, бука и других влагоустойчивых пород. Поверхности натуральных материалов дополнительно обрабатываются специальными лакокрасочными составами, позволяющими предотвратить вздутие и растрескивание.

Наиболее распространенными изделиями в данной группе являются комоды и тумбы для умывальников. Многие модели оснащаются натуральными мраморными столешницами, подсветкой и прочими функциональными «фишками». Выбор такой мебели актуален при оформлении интерьеров в ретростиле.

Мебельные изделия из МДФ – дешево и практично

МДФ – популярный современный материал, производимый по инновационным технологиям из экологически чистых и безопасных продуктов. Он имеет невысокую стоимость и отменные эксплуатационные характеристики. Мебель для ванной, выполненная из такого сырья, отличается:

обилием эффектных цветовых решений;

способностью противостоять негативному воздействию влаги, температурных колебаний, химических веществ;

оригинальными дизайнерскими решениями, соответствующими современным тенденциям;

простотой ухода и небольшим весом;

длительным сроком эксплуатации.

Компания опадирис мебель из МДФ предлагает в различных дизайнерских решениях: от изысканной классики, до стильного хай-тек. В линейках представлены и отдельные предметы, и гарнитуры, выполненные в едином стиле. Последние разработки предусматривают наличие встроенных сенсорных светильников, эксклюзивных зеркал. Все изделия дополнены прочной и функциональной фурнитурой европейского производства. Производитель предоставляет длительную гарантию на любые экземпляры мебели.