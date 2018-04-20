И жилые дома, и производство, и торговые комплексы, абсолютно всё, что строится, нуждается в электроснабжении. И электроснабжение начинается совсем не с прокладки кабеля.

Электроснабжение объектов начинается с проектирования и составления документации. Всё, что будет делаться при монтаже должно быть до мельчайших деталей рассчитано и предусмотрено. Это позволит предусмотреть все траты, закупить нужное оборудование, согласовать все виды работ с администрацией и позаботиться о будущей безопасности. Правильно составленный проект и грамотно оформленная проектная документация позволят избежать многочисленных проблем. Всё это может сделать компания «Энергоинжстрой». Её специалисты помогут в самом основном – начать движение проекта.

Кроме составления проектной документации компания «Энергоинжстрой» осуществляет огромное количество других услуг. Это весь перечень работ, связанных с монтажными и пуско-наладочными работами, связанными с электроснабжением. Работы могут проводиться в любой сфере, где есть необходимость в монтаже систем электроснабжения. Это может быть как электроснабжение жилых домов, так и предприятий.

Все работы выполняются в строгом соответствии со всеми нормативными правилами и требованиями – ГОСТами, СНиП и другими. Это позволит гарантировать безопасность дальнейшего технического обслуживания и эксплуатации электросетей. Правильно составленный проект, который будет затем грамотно реализован специалистами высокого уровня, обеспечит надёжную и безаварийную работу любого объекта, сданного «Энергоинжстрой».

И не имеет значения, что это будет за проект. Если это будет жилой комплекс, то люди, в нём живущие, будут стабильно получать в квартиры электроэнергию, не переживая за собственную безопасность. Ели это будет промышленное предприятие, оно сможет работать с энергосистемой, обеспечивающей бесперебойную работу производства, даже при возникновении нестандартных аварийных производственных ситуаций.

Специалисты «Энергоинжстрой» проведут все работы, связанные с монтажом и введение энергосистемы в эксплуатацию. Они проведут все необходимые консультации, сделают предварительную оценку и составят окончательную смету, согласую проект с контролирующими организациями. А после окончания всех работ, проведут пуско-наладочные работы. И сдадут объект под ключ. Будет проведён весь цикл работ.