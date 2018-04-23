17 апреля начали работу выставки WorldBuild St. Petersburg / ИнтерСтройЭкспо, Aquatherm St. Petersburg и Design&Décor St. Petersburg

17 апреля в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» начали работу 24-я Международная выставка строительных и отделочных материалов WorldBuild St. Petersburg / ИнтерСтройЭкспо, 5-я Международная выставка оборудования для отопления, водоснабжения, вентиляции, кондиционирования и бассейнов Aquatherm St. Petersburg и 6-я Международная выставка предметов интерьера и декора Design&Décor St. Petersburg.

В торжественной церемонии официального открытия выставок приняли участие:

Леонид Владимирович Кулаков — Председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга

Евгений Петрович Барановский — Заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга

Иван Александрович Серебрицкий — Заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Юрий Николаевич Кабушка — Первый заместитель директора СПб ГБУ «Управление строительными проектами» Александр Иванович Вахмистров — Президент «Объединения строителей Санкт-Петербурга», Координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Санкт-Петербургу Антон Михайлович Мороз — Вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, Член Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей», Член Совета «Национального объединения изыскателей и проектировщиков» Олег Алексеевич Бритов — Вице-президент Российского союза строителей по работе в Северо-Западном федеральном округе, Исполнительный директор Союза строительных объединений и организаций, Директор СРО Союз «Строители Петербурга» Лев Моисеевич Каплан — Вице-президент, директор Санкт-Петербургского союза строительных компаний «СОЮЗПЕТРОСТРОЙ» Алексей Игоревич Белоусов — Вице-президент, генеральный директор «Объединения строителей Санкт-Петербурга», Член Совета Ассоциации «Национальное объединение строителей» Александр Михайлович Гримитлин — Вице-президент «Национального объединения изыскателей и проектировщиков», Президент Ассоциации АВОК Северо-Запад, Председатель Совета Ассоциации строителей «СРО Санкт-Петербурга «Строительство. Инженерные системы» Ирина Игоревна Белинская — Руководитель Петербургского строительного центра Нина Николаевна Шангина — Председатель Совета Союза реставраторов Санкт-Петербурга Игорь Иванович Шикалов — Председатель Наблюдательного Совета Санкт-Петербургского Кластера Чистых технологий для городской среды Анатолий Сергеевич Кузнецов — Председатель Координационного совета по страхованию в строительной отрасли, Заместитель генерального директора по Северо-Западному федеральному округу компании «Британский Страховой дом» Сергей Георгиевич Воронков — генеральный директор компании «ЭкспоФорум-Интернешнл» Ирина Анатольевна Любина, директор компании «ПРИМЭКСПО» / ITE Санкт-Петербург

Почетные гости церемонии открытия отметили высокий уровень организации выставок и выразили уверенность, что их проведение станет импульсом для дальнейшего развития строительной отрасли.

В рамках церемонии официального открытия прошли награждения победителей профессиональных конкурсов: «Инновации в строительстве» и New Energy.

Конкурс «Инновации в строительстве» проводится по инициативе Комитета по строительству Санкт-Петербурга, при поддержке Петербургского строительного центра с 2006 года. Его цель — выявление инновационной продукции на российском рынке, содействие в реализации городских и федеральных программ внедрения современных разработок, эффективное продвижение наиболее актуальных решений на строительный рынок.

Дипломы третьей и второй степени победителям конкурса вручила руководитель Петербургского строительного центра И. И. Белинская.

Дипломами третьей степени:

в номинации « Строительные материалы и технологии для подземных сооружений» за противопожарную двухкомпонентную пену Joints 2K Fire Foam PRO+ награждена компания «ВХ АГЕНТУУРИ СПБ»;

Строительные материалы и технологии для подземных сооружений» за противопожарную двухкомпонентную пену Joints 2K Fire Foam PRO+ награждена компания «ВХ АГЕНТУУРИ СПБ»; в номинации «Энергетическая эффективность» за профильную систему Фаворит Спэйс из ПВХ для окон и дверей награждена компания «ДЕКЁНИНК РУС»;

в номинации «Материалы и технологии, используемые при строительстве зданий и сооружений» награждена компания «МАПЕИ» за клей на цементной основе Kerabond T-R и гидроизоляцию Mapelastic (комп. А+ комп. В);

в номинации «Материалы для внутренней отделки и оснащения зданий и сооружений» награждена компания «СМУ-ОКНА ВЕКА» за окно magnetic black.

Дипломами второй степени:

в номинации « Типовые решения и конструкции для маломобильных групп населения, средства безопасности зданий и сооружений» за поэтажный эскалатор MOVEL награждена компания «МЛМ НЕВСКИЙ ЛИФТ»;

Типовые решения и конструкции для маломобильных групп населения, средства безопасности зданий и сооружений» за поэтажный эскалатор MOVEL награждена компания «МЛМ НЕВСКИЙ ЛИФТ»; в номинации «Иные материалы» за систему управления активами Hilti ON!Track награждена компания «ХИЛТИ ДИСТРИБЬЮШН ЛТД».

Дипломы первой степени и Гран-при конкурса вручил председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга Л. В. Кулаков.

Дипломом первой степени в номинации «Материалы и технологии для инженерного обеспечения зданий и сооружений» за технологию ремонта внутристенных каналов материалом МАСАН награждена компания «Проф-Сервис».

Гран-при конкурса в номинации «Строительное оборудование» за монтажный пистолет для бетона и стали BX 3 получила компания «ХИЛТИ ДИСТРИБЬЮШН ЛТД».

Гран-при конкурса в номинации «Типовые решения и конструкции для маломобильных групп населения, средства безопасности зданий и сооружений» за подъемную платформу вертикального перемещения ПАРНАС ППВИ для инвалидов и лиц, отнесенных к ММГН получило предприятие «ПАРНАС», Завод лифтового оборудования.

Также в рамках церемонии открытия прошло награждение конкурса New Energy, который проходил в рамках выставки Aquatherm St. Petersburg при поддержке Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. И. А. Серебрицкий, заместитель председателя Комитета, вручил дипломы победителям:

компании «ПАСКАЛЬ» — за регуляторы давления воды, снижающие избыточное давление воды до оптимального;

компании «ИЗОЛА» — производителю гибких теплоизолированных труб для систем отопления, горячего и холодного водоснабжения;

компании «ТЕХРАДИУС» — за охлаждающее устройство Fkan IT компании Fiving, обеспечивающее оптимальную рабочую среду;

торговому дому «ЭКВАТЭЛ» — за вывод на рынок интеллектуального счетчика воды с радиоканалом.

Разработки участников конкурса New Energy имеют особую ценность для снижения нагрузки на окружающую среду.

После награждения почетные гости церемонии открытия ознакомились с экспозицией выставок. В этом году общее количество участников трех выставок составило более 230 компаний. В выставке WorldBuild St. Petersburg / ИнтерСтройЭкспо принимают участие компании из России, Беларуси, Германии, Италии, Турции, Финляндии и Южной Кореи. На выставке представлены строительные и отделочные материалы, окна, фасадные системы, двери, инструменты и оборудование, свето- и электротехническая продукция, напольные покрытия.

В выставке Aquatherm St. Petersburg принимают участие компании из России, Великобритании, Германии, Китая, Польши и Финляндии. Участники выставки представляют трубопроводные системы для водоснабжения, отопления, кондиционирования; насосное оборудование; котлы; запорную арматуру; приборы учета и контроля; автоматику для систем отопления; бытовые и промышленные регуляторы давления воды; воздушно-отопительное оборудование для промышленных объектов; системы фильтрации и водоочистки и многое другое.

Design&Decor St. Petersburg – это ключевая интерьерная выставка на Северо-Западе России; в этом году на выставке заметно увеличилась представленность интерьерного света, предметов декора и мебели. Посетителям представлено более 1000 наименований предметов интерьера и декора: вазы, статуэтки, зеркала, картины, посуда, изделия из фарфора, хрусталя и стекла; декоративные материалы; интерьерный текстиль; дизайнерская мебель; интерьерный свет.

Деловую программу выставок открыл VI Съезд Строителей Северо-Запада под патронажем полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Модератором Съезда выступили А. И. Вахмистров. С приветственным словом к гостям Съезда обратился В. А. Миненко, Главный федеральный инспектор по Санкт-Петербургу. В работе Съезда приняли участие М. И. Москвин, заместитель председателя Правительства Ленинградской области по строительству; А. Е. Стрижов, заместитель Губернатора Вологодской области; А. В. Кузнецов, заместитель Губернатора Псковской области; Л. В. Кулаков, председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга; В. А. Григорьев, председатель Комитета по градостроительству и архитектуре, главный архитектор Санкт-Петербурга. Представители органов власти, отраслевых объединений, а также лидеры строительной отрасли обсудили наиболее актуальные вопросы отрасли

По завершении VI Съезда Строителей Северо-Запада начали работу параллельные секции Конгресса по строительству IBC: тематический трек «Передовые фасадные решения», эксперт-сессия «Пути решения вопросов повышения качества материалов в строительстве» и лидер-сессия «Диалог бизнеса и власти. Цифровизация и переход на единую систему строительного комплекса». В лидер-сессии принял участие А. Н. Говорунов, вице-губернатор Санкт-Петербурга, руководитель Администрации Губернатора Санкт-Петербурга.

Конгресс продолжит работу 18 апреля. Для специалистов пройдут параллельные секции: Кейс-конференция «Планируем, строим, эксплуатируем с BIM»; Экспертная сессия «Строительные материалы и механизмы внедрения новых технологий»; Форсайт-сессия «Город будущего: внедрение электротранспорта в мегаполисе — от проектирования до эксплуатации».

В течение трех дней работы WorldBuild St. Petersburg / ИнтерСтройЭкспо на демонстрационной площадке проводят презентации компании-участники.

Для посетителей выставки Design&Décor St. Petersburg 17 апреля прошли сразу три значимых мероприятия. Практикующие дизайнеры приняли участие в работе дискуссионной площадки Designers Club «Будущее начинается сейчас». Диалог с ведущими дизайнерами Санкт-Петербурга продолжится 18 и 19 апреля. В числе спикеров – представители студий «Дизайн Холл», D7, студии архитектурного дизайна DA-Studio, компании Led Monster и другие. Для представителей архитектурного сообщества 17 и 18 апреля проходит архитектурный форум ArchiSpace «Агломерация Петербурга: перспективы развития и сохранение идентичности». 17 и 19 апреля в рамках выставки также проходит интенсивный курс для дизайнеров и декораторов Design&Decor School. 18 апреля на открытой площадке также работает лекторий для представителей HoReCa индустрии — баров, отелей и ресторанов. Ключевая тема — «Современный дизайн отеля и ресторана. Главные тенденции и продающие дизайн-концепции».

Получить новые знания и полезные контакты можно, посетив конференцию для представителей торговых компаний Retail Expert, которая пройдет 19 апреля в рамках деловой программы выставки Design&Décor St. Petersburg. На конференции будут рассмотрены темы «Управление впечатлениями, или трансформация ритейла в сегменте предметов интерьера и декора» и «Битва за покупателя в сегменте строительных и отделочных материалов».

Деловая программа выставки Aquatherm St. Petersburg в этом году посвящена актуальным вопросам развития индустрии климатического оборудования и оборудования для водоснабжения в Северо-Западном федеральном округе. Ведущие специалисты индустрии и крупнейшие игроки рынка поделятся профессиональным ноу-хау и ответят на самые актуальные вопросы. 19 апреля состоится XXI конференция «Здания высоких технологий». В рамках конференции пройдет серия семинаров. На семинаре «Гостиничный комплекс» будут рассмотрены вопросы обеспечения требуемых параметров микроклимата помещений различного функционального назначения. Участники семинара «Информационное моделирование зданий (BIM)» обсудят программное обеспечение для эффективного проектирования и расчетов инженерных систем зданий и сооружений. На мастер-классе «Системы противодымной вентиляции» будут рассмотрены изменения и новые положения в нормативных документах, а также разъяснены действующие нормативные требования.

Выставки продолжат работу 18 и 19 апреля с 10:00 до 18:00.