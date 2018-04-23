Построив загородный дом, чтобы проводить там много времени для отдыха от городской суеты, каждый сталкивается с проблемой – куда девать стоки. Ведь канализационная система осталась в городе, а тут и душ принять надо, и кран включить, и туалет есть. Система из туалета, душа и пары кранов даёт в сутки после себя основательное количество сточных вод, о количестве которых никто не задумывается, пока не увидит их воочию. А выгребную яму тоже вычищать не хочется каждый год.

Но из всякой ситуации есть выход. Вместо выгребной ямы можно установить Септик Евролос. Фактически, он представляет собой очистные сооружения в миниатюре. Вместо того, чтобы просто использовать открытый сток, который испортит весь окружающий пейзаж, или выгребную яму, которую периодически надо чистить, надо все стоки фильтровать. Сточные воды, собираясь в Септике, проходят два вида очистки: механический и биологический. Прошедшие биологический фильтр сточные воды очищаются на 98 процентов, поэтому они достаточно чистые, чтобы быть использованными для сельскохозяйственных работ. Септик может обработать как воду из душа, так и сток со стиральной машины.

Использование Септика совершенно безопасно. Нет никаких вредных испарений или неприятных запахов. Вся система Септик размещается в плотно закрытом контейнере, который вполне можно разместить под землёй, как обычную канализационную систему. Септик – это саморегулирующаяся закрытая биологическая система. Именно благодаря естественным культурам бактерий, населяющих биологический фильтр, вода и приобретает такой уровень очистки. Она пропускается через биофильтр двадцать пять раз прежде чем сможет быть использована. Срок эксплуатации системы Септик около пятидесяти лет.

Система выполняется в нескольких вариантах. Их различает объём резервуаров, габариты и мощность, то есть объём сточных вод, которые система может обработать. Различные варианты исполнения могут обслуживать разное количество людей, то есть они рассчитаны на разный объём сточных вод, обрабатываемый за сутки.

Поэтому, выбирая систему для установки, следует ориентироваться на количество людей, которых система будет обслуживать одновременно. Чем больше людей, тем большей мощностью должна система обладать.

Система септик является идеальным решением проблемы сточных вод для загородного участка. её использование даст возможность утилизировать сточные воды без проблем для здоровья, и при этом получить достаточно чистую техническую воду.