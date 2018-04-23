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23 Апрель, 2018


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Таможенное оформление грузов

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Дата:
в: Новости компаний
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У начинающих предпринимателей, которые никогда не сталкивались с импортом и экспортом различных товаров, возникает много вопросов по осуществлению этого процесса. В нём есть множество тонкостей, которые могут привести к очень большим неприятностям для предпринимателя – штрафам или изъятию товара, а то и к административной ответственности привлечь могут. Так как же этого можно избежать.

К сожалению, все нюансы работы с системой учесть вряд ли получится. Нельзя же с собой рядом постоянно держать штат юристов, ведь для каждого отдельного случая могут существовать свои тонкости. Вот для этого и существует компания «Альдетранс», которая и занимается таможенным оформлением грузов.

Для чего это нужно. Компания, оказывающая услуги по доставке коммерческих грузов из одной страны в другую, как никто другой сможет помочь в правильном оформлении грузов. При такой организации транспортировки грузов есть свои преимущества.

• Правильный подбор кода ТН ВЭД. Если кто-то не сталкивался с этим, то правильно определить, к какой группе относится тот или иной товар, может быть совсем не просто. Следствием ошибки будут неправильно составленные документы. И при этом решать нужно будет уже другие проблемы.
• Оформление документов по всем правилам. При оформлении документов учитывается много тонкостей, особенно в отношении некоторых групп товаров. Допущенные ошибки чреваты большими проблемами.
• Правильная организация транспортного коридора. Эта часть должна быть сделана ещё до заключения каких-либо договоров на поставку. Если начать консультации заранее, то можно уже на этапе подготовки просчитать лучший вариант доставки и сэкономить на этом деньги.
• Это позволит избежать возможных проблем с сертификацией товаров. Это достаточно важный момент, игнорирование которого может иметь последствия.

Избежав с помощью специалистов компании «Альдетранс» множества проблем, связанных с оформлением таможенных документов, уплатой всевозможных взносов и налогов и получением всех сертификатов и лицензий, можно сэкономить свои деньги и нервы. Ведь при попытках самостоятельно разрешить все проблемы, не зная, как, для чего и в каком порядке это делается, можно нажить проблемы с законодательством. Даже опытные предприниматели вынуждены полагаться на помощь консультантов, поскольку законодательство периодически меняется, а незнание новых правил и законов не освобождает от необходимости их исполнять.

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