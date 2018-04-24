CITY BUILD RUSSIA 2018 – открытый диалог производителей и крупнейших заказчиков строительной индустрии России

Приглашаем принять участие в Международной строительной выставке CITY BUILD RUSSIA 2018, которая состоится 27-28 сентября в Санкт-Петербурге, ВК «Ленэкспо».

CITY BUILD RUSSIA 2018 – это специализированная выставка для компаний, занятых в производстве и продаже строительных и отделочных материалов. Выставка предоставляет исключительную возможность ознакомиться с российскими и иностранными разработками, образцами продукции, техническим потенциалом для модернизации и обновления отрасли.

К участию приглашаются производители для демонстрации своей продукции и бизнес диалога с заказчиками – руководителями отделов закупок федеральных сетей, отделов снабжения строительных компаний, ремонтных организаций, дизайн и архитектурных бюро, которые прибудут в Санкт-Петербург для ознакомления с ресурсами строительной сферы. Широта географического присутствия заказчиков из числа представителей федеральных сетей и застройщиков – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Липецк, Воронеж, Оренбург, Тюмень и др.

Посещение выставки позволит вашей компании:

увеличить объем продаж строительных и отделочных материалов

расширить географию сбыта продукции

установить деловые связи

Успейте забронировать стенд!

CITY BUILD RUSSIA 2018 – это:

Возможность продемонстрировать продукцию более 60 закупщикам, занимающимся оптовой и розничной торговлей стройматериалами,

строительством, отделкой зданий, дизайном интерьера

Расширенная деловая программа с участием экспертов отрасли

Гарантированные индивидуальные переговоры с закупщиками в формате 1 на 1

Впервые на CITY BUILD RUSSIA 2018 будет работать зона презентации новинок, которая разместится в одном из самых оживленных мест павильона. Посетители также получат возможность тестирования новых материалов на стендах этих компаний. Одним из традиционных событий CITY BUILD RUSSIA 2018 является конкурс технических решений «Лучший продукт», зарекомендовавший себя как инструмент продвижения товара на оптово-розничный строительный рынок России. В этом году в рамках деловой программы особое внимание будет уделено вопросам условиям поставок в крупные строительные компании для различных товарных направлений и групп, рекомендациям поставщикам для вхождения в сети, текущей ситуации на строительном рынке.

Основные факторы, определяющие эффективность CITY BUILD RUSSIA 2018 – это постоянное увеличение выставочной площади и числа посетителей-специалистов отрасли, интерес к экспозиции оптово-розничных сетей и строительных компаний. Согласно статистическим данным CITY BUILD RUSSIA 2018 показывает стабильно положительную динамику по всем параметрам и остается результативной выставкой с точки зрения продаж. Так, по сравнению с прошлым годом площадь экспозиции выросла в 3 раза, треть участников – зарубежные компании из Китая, Ирана, Польши, Финляндии продемонстрировали свою продукцию впервые. В 2 раза увеличилось число коллективных экспозиций от представителей профильных ассоциаций.

Выставка CITY BUILD RUSSIA 2018 пройдет 27-28 сентября в Санкт-Петербурге, ВК «Ленэкспо», павильон 7.

Время работы:

27.09.2018 с 10:00 до 18:00

28.09.2018 с 10:00 до 18:00