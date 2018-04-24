На международный конкурс «Steel2Real-18» пришло более 300 заявок

Завершился прием работ на III международный конкурс студенческих проектов Steel2Real-18. В этом году участники представили проект школы на стальном каркасе. Оргкомитет получил более 300 заявок на участие из 60 ВУЗов России и зарубежья.
«При разработке задания, мы учитываем его актуальность и возможность последующей реализации. В прошлом году конкурсанты представили свое видение многоуровневых парковок на стальном каркасе, а в позапрошлом – типового жилья. Каждый раз участники получают опыт, который впоследствии будет востребован на рынке и позволит им успешно реализовать себя в профессиональном плане», — отмечает генеральный директор АРСС Дмитрий Еремеев.
Сейчас проекты, представленные на конкурс, проходят отбор в Ассоциации развития стального строительства. После этого к оценке работ приступит жюри конкурса. В архитектурной номинации председателем жюри выступит главный архитектор г. Москвы Сергей Кузнецов, в инженерно-конструкторской – директор ЦНИИСК им.В.А. Кучеренко Иван Ведяков. Совместно с другими экспертами они выберут 10 проектов, авторы которых приедут на очную защиту в рамках выставки АРХ Москва. В этот же день состоится церемония награждения победителей. Мероприятие пройдет 18 мая 2018 в Центральном доме художника.
Последние новости о конкурсе можно узнать на официальном сайте steel2real.ru
Регистрация на финал конкурса по ссылке
Справочно. Организатор – Ассоциация развития стального строительства. Цель конкурса – популяризировать использование стали как перспективного материала в гражданском строительстве среди будущих специалистов отрасли, заинтересовать их применять металлоконструкции в своих профессиональных проектах. Традиционно конкурс проходит при поддержке участников рынка и органов государственной власти, таких как Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, Национальное агентство по архитектуре и градостроительству, международная выставка АРХ Москва, архитектурное бюро WALL, компания Trimble Solutions, ГК Инфарс, ГК Еврогруп, ГК Ферро-строй, компания КНАУФ, ССАБ Шведская сталь СНГ. Общий призовой фонд – 300 тысяч рублей.
Справка об АРСС
Ассоциация развития стального строительства (АРСС) объединяет в своих рядах всех участников рынка стального строительства: ведущих производителей и поставщиков металлопроката, заводы по производству металлоконструкций, научно-исследовательские и проектные институты, архитектурные бюро, образовательные учреждения.
Главная цель Ассоциации — расширение использования металлоконструкций во всех видах гражданского и промышленного строительства. Основным способом реализации своих целей Ассоциация видит консолидацию сообщества квалифицированных участников рынка, работа которых будет сконцентрирована на четырех основных направлениях:
- Инженерный центр обеспечивает проектно-конструкторскую экспертизу по применению стального проката при строительстве объектов различного назначения с использованием передового российского и иностранного опыта, создает базу данных построенных объектов с эффективным применением стального проката;
- Нормативно-технический центр совершенствует существующую нормативную базу по производству прокатаи стальных конструкций, проектированию и строительству;
- Научно-образовательный центр анализирует отрасль и создает рекомендации по проектированию, реализует программы повышения квалификации для архитекторов и конструкторов;
- Медиацентр рассказывает о преимуществах стального строительства в среде инвесторов, девелоперов, органах государственной власти, проводит круглые столы с участием экспертов АРСС, научно-практические конференции, обеспечивает участие в профильных выставках.
Членство в Ассоциации позволяет компаниям развивать свой бизнес, получая постоянную консультационную поддержку по вопросам проектирования и применения стальных конструкций, содействие в диалоге с регулирующими органами, а также дает возможность участия в мероприятиях и проектах Ассоциации.
В совет директоров АРСС входят И.И.Ведяков (ЦНИИСК им. В.А.Кучеренко), В.А. Григорьев (УК «Мечел-Сталь»), Р.В. Рожнов (ЕВРАЗ), А.А. Шухардин (ООО «Андромета»), П.В. Чайрев (АстронБилдингс), П. Китинг (ARUP), П.А. Мишнев (Северсталь Российская сталь). Генеральный директор АРСС – Д.С. Еремеев.