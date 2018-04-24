Производство кранов и поставка крановых компонентов

Группа компаний БТ Подем предлагает грузоподъемное оборудование от производителя. Компания занимается поставками кранов талей и запасных частей.

На сайте компании БТ Подем представлено грузоподъемное оборудование европейского уровня. В каталоге http://www.btpodem.ru/ можно приобрести цепные электрические и канатные тали болгарских производителей:

• ELMOT AD;

• PODEMCrane AD;

• PODEM-Gabrovo Ltd;

• Skladova Technika AD.

Компания занимается поставками тельферов с 2004 года. Продукция соответствует всем требованиям безопасности, отличается высокими эксплуатационными параметрами и надежностью. Вся продукция сертифицирована. При возникновении вопросов сотрудники компании помогут подобрать необходимые тельферы, а также предоставят услуги по установке, сервису и ремонту оборудования.

В ассортименте представлены тельферы грузоподъемностью до 10 тонн и максимальной высотой подъема до 26 м. Оборудование широко используется в промышленности и народном хозяйстве. Механизмы болгарских талей отличается простотой, что позволяет приступать к эксплуатации без получения профессиональных навыков. Монтаж и обслуживание механизмов также не вызывает никаких сложностей.

Грузоподъемное оборудование: строительные краны

В отдельном разделе сайта компании можно приобрести строительные краны разных конструкций и для различных целей. Покупателям доступны подвесные и опорные конструкции кранов с разными эксплуатационными характеристиками и требованиями по СНиП. Здесь же доступны козловые консольные мостовые краны от крупнейших российских брендов. Грузоподъемное оборудование может быть укомплектовано дополнительными опциями. Например компания осуществляет комплектацию строительного оборудования 2-скоростными приводами, системами радиоуправления, тормозными приводами и т.д..

Заинтересованные лица могут приобрести строительную технику, а также заказать полный комплекс услуг, включающий в себя сервис и ремонтные работы. Также компания предлагает проектирование подкрановых путей.

Для механизации погрузочно-разгрузочных работ могут использоваться бюджетные варианты оборудования: козловые краны. Компания предлагает козловые краны с передвижением по полу, рельсам, а также ручным передвижения. На собственных складах предприятия доступен широкий выбор запасных частей, узлов и агрегатов, а также систем управления, предназначенный для тельферов и кранов.