Плюсы и минусы стеклянных дверей

Если вы задумываетесь о том, чтобы поставить нестандартные современные и оригинальные межкомнатные двери, то ваше внимание обязательно привлекут стеклянные образцы.

Стеклянные двери в основном используются в офисах, больших торговых помещениях. Это считается признаком стиля и престижа. Это отличный вариант для летних веранд и балконов.

Что касается дверей для жилых комнат, то здесь лучше приобретать двери с частичным остеклением. Такие варианты подойдут, например, для кухни или зала. Для спален же лучше всего выбирать цельные деревянные.

Как и любое дизайнерское решение, стеклянные двери имеют и плюсы, и минусы. Прежде чем вы сделаете дорогостоящий заказ, вам следует с ними ознакомиться.

Стеклянные двери так красивы, что могут покорить с первого взгляда. На заказ могут сделать самые разнообразные варианты: цветное стекло, матовое, прозрачное, узоры, комбинации с деревом и алюминием, гравировка, витражи. При желании на стеклянной двери можно изобразить полотно вашего любимого художника. Если вас интересуют стеклянные двери, то вам легко будет подобрать подходящий вариант для вашего интерьера.

Производители позаботились о том, чтобы эти двери не представляли никакой опасности. При желании по ним можно бить даже молотком. Они сделаны из ударопрочного каленого стекла. Оно не треснет, и ваши дети не поранятся. Кроме того это абсолютно безопасный материал, он не дает никаких вредных испарений.

Свет будет проникать через стекло и расширять комнату, создавать игру солнечных зайчиков. Стеклянные двери – лучшее решение для маленьких комнат, балконов, кухонь, а также для коридоров без окон, которые освещаются искусственно.

Деревянные двери могут разбухнуть и перестать закрываться. Стеклянные лишены этих недостатков, именно поэтому часто ставятся в душевых кабинах, саунах и санузлах.

Теперь перейдем к недостаткам стеклянных полотен, которые, к сожалению, достаточно весомые.

Даже ударопрочное стекло пропускает звук лучше, чем дверь из цельного массива дерева. Когда вы будете приходить домой вечером, вы будете ждать тишины и покоя. Но стеклянные двери будут пропускать звон посуды с кухни, шум воды из ванной, звуки музыки и телевизора. Если у вас небольшая семья, где никто не шумит, то они вполне вам подходят.

Даже если стекло матовое, то вы будете видеть мелькающие в проеме тени. Если вас смущает постоянное ощущение чужого присутствия, то лучше выбрать глухую дверь.

Частично остекленные двери или перегородки лишены недостатков полностью стеклянных полотен, поэтому их можно выбирать как компромисный вариант, когда хочется света и пространтсва.

Пример, частично остекленных — перегородка Альверо из массива и стекла: