Плюсы и минусы покупки запчастей от упаковщиков

Стоит ли выбирать для ремонта своего авто запчасти от фирм-упаковщиков? В этом вопросе разбираются специалисты Авто.Про. С одной стороны, упаковщики предлагают недорогие детали, с другой − многие сетуют на качество комплектующих, которые реализуют на рынке подобные фирмы. Так стоит ли обращаться к электронным каталогам упаковщиков?

Разделение процессов производства и упаковки – это нормально

Сегодня большинство тех компаний, которые производят запчасти, продают их фирмам, которые занимаются рекламой, продажами. Так удобнее и выгоднее: одни предприятия организовали производство и занимаются валовым выпуском продукции, другие − заботятся о снабжении рынка нужными вариантами, о том, чтобы предоставить покупателям автозапчасти хорошего качества по приемлемой стоимости. Это нормальная практика в мировом бизнесе.

Чем занимается компания-упаковщик, которая заботится о своей репутации?

Изучением рынка, анализом избытка и дефицита отдельных позиций. В результате упаковщик заказывает производственным компаниям те товары, в которых есть нехватка.

Получив изделия, фирма-упаковщик вносит все коды и названия в собственный электронный каталог. В итоге в нем собираются сотни тысяч наименований. Ни один производитель не сможет предоставить потребителям такой ассортимент. В этом можно убедиться, заказав даже бу запчасти ауди 100 на https://avto.pro/catalog/audi/100/

Раскручивается одна торговая марка, которая занимается упаковкой, а не 100 марок неизвестных производителей. Это тоже удобнее. Всем известны крупнейшие компании-упаковщики Ruville, Febi, Hans Pries, JP Group, но мало кто знает их поставщиков – да это не так и важно. Раскрученный бренд этих компаний гарантирует, что они предлагают хорошие запчасти.

Что дают фирмы-упаковщики потребителю?

Главный плюс приобретения деталей у компаний-упаковщиков заключаются в том, что вы получаете товары хорошего качества по цене ниже оригинала. Так, заказав распредвал ERA, можно получить изделие фирмы «Симменс», а в упаковке Febi – запчасти Lemforder. Эти компании внимательно подходят к выбору производителей своей продукции, предоставляют клиентам гарантии.

Цена является одним из наиболее приятных преимуществ этих брендов, но не следует гоняться за чересчур низкими ценами. Средняя стоимость подобных автозапчастей примерно на 30-40% ниже, чем у оригиналов. Все, что дешевле в несколько раз – подделка, которую не стоит выбирать.

Ассортимент также привлекает покупателей. В электронных каталогах упаковщиков есть практически все, что нужно для ремонта авто.

Минусы – возможность получить деталь невысокого качества, особенно если обратиться к компаниям, которые действуют на рынке не так давно, а также использование этих деталей преимущественно на моделях с большим пробегом. Для новых автомобилей на гарантии они не подходят, так как не имеют официального одобрения от производителя.

По материалам https://avto.pro — автозапчасти для иномарок.