Выставка работающей техники: почему нельзя пропускать bauma CTT RUSSIA 2018

5–8 июня 2018 года состоится одно из важнейших событий рынка строительной техники и технологий — крупнейшая в России и СНГ выставка bauma CTT RUSSIA 2018. На том же месте в МВЦ «Крокус Экспо» — единственной площадке в Москве, способной вместить такое количество людей и техники.

— bauma CTT RUSSIA идет на невероятный шаг: часть территории МВЦ «Крокус Экспо» превратится в демонстрационную площадку, на которой производители и продавцы техники в формате шоу покажут возможности новейших машин и технологий.

— Министр Строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень откроет выставку 5 июня, а специалисты Минстроя станут гостями выставки.

— На выставке будет представлена техника крупнейших компаний отрасли: Ammann, Daimler, Fassi, Haulotte, Hyundai, Hyva, Kobelco, Kögel, Manitou, Putzmeister, RM Terex, Shantui, Wirtgen, «Завод дорожных машин», КАМАЗ, «Ковровский электромеханический завод», «Кудесник», «Традиция-К», «Чайка-Сервис».

— Будут развернуты национальные павильоны стран-участников: Германии, Италии, Китая и Финляндии.

Показатели 2017 года внушают оптимизм — продажи строительной техники выросли на 45%. Производство внутри страны выросло на 25%, импорт техники вырос больше, чем в 1,5 раза. Драйвером роста стал, разумеется, Чемпионат Мира по футболу 2018. Для выполнения обязательств по контрактам и развития инфраструктуры городов компании активно закупают и используют технику ведущих производителей. И отечественную, и импортную. Франц-Йозеф Паус, председатель Союза машиностроителей Германии (VDMA) настроен оптимистично: «Мы уверены, что рост рынка продолжится, а специализированная выставка, которую мы поддерживали многие годы, даст профессиональным отношениям дополнительный позитивный импульс».

Вслед за рынком увеличивается и количество участников выставки. Ожидается более 600 экспонентов и 21 000+ посетителей из более чем 60 стран. Официальным письмом подтверждено участие Минстроя России и лично его главы — Михаила Александровича Меня.

3 000 квадратных метров «Крокус Экспо» превратятся в испытательный полигон для колесной строительной техники. В отличии от аналогов это будет не парад строительных машин, а демонстрация ключевых функций с реальными стройматериалами. Разнопрофильные механизмы и технологии, лучшие техники и операторы устройств в деле, ведущий шоу, удобные места на трибунах. Шоу-демонстрация будет проходить несколько раз в день.

Помимо испытаний техники и выставочной экспозиции запланирована обширная деловая программа: конференции, круглые столы, дискуссии, цикл семинаров, а также мероприятие для медиа совместно с холдингом РБК.

Места еще есть, но они не бесконечны. Свое участие в мероприятии уже подтвердили крупнейшие производители и дилеры. Это значит, что всю технику можно будет не только купить, но и получить самое выгодное предложение на рынке, проведя переговоры напрямую с первыми лицами компаний. Используйте шанс — игроки рынка строительной техники слишком заняты и загружены работой, чтобы собираться вместе чаще одного раза в год.

Регистрация посетителей бесплатна и доступна на сайте. Стоимость входа без предварительной онлайн регистрации составит 500 рублей.

Подробнее о выставке на сайте www.bauma-ctt.ru