Выставка работающей техники: почему нельзя пропускать bauma CTT RUSSIA 2018

5–8 июня 2018 года состоится одно из важнейших событий рынка строительной техники и технологий — крупнейшая в России и СНГ выставка bauma CTT RUSSIA 2018. На том же месте в МВЦ «Крокус Экспо» — единственной площадке в Москве, способной вместить такое количество людей и техники.
— bauma CTT RUSSIA идет на невероятный шаг: часть территории МВЦ «Крокус Экспо» превратится в демонстрационную площадку, на которой производители и продавцы техники в формате шоу покажут возможности новейших машин и технологий.
— Министр Строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень откроет выставку 5 июня, а специалисты Минстроя станут гостями выставки.
— На выставке будет представлена техника крупнейших компаний отрасли: Ammann, Daimler, Fassi, Haulotte, Hyundai, Hyva, Kobelco, Kögel, Manitou, Putzmeister, RM Terex, Shantui, Wirtgen, «Завод дорожных машин», КАМАЗ, «Ковровский электромеханический завод», «Кудесник», «Традиция-К», «Чайка-Сервис».
— Будут развернуты национальные павильоны стран-участников: Германии, Италии, Китая и Финляндии.
Показатели 2017 года внушают оптимизм — продажи строительной техники выросли на 45%. Производство внутри страны выросло на 25%, импорт техники вырос больше, чем в 1,5 раза. Драйвером роста стал, разумеется, Чемпионат Мира по футболу 2018. Для выполнения обязательств по контрактам и развития инфраструктуры городов компании активно закупают и используют технику ведущих производителей. И отечественную, и импортную. Франц-Йозеф Паус, председатель Союза машиностроителей Германии (VDMA) настроен оптимистично: «Мы уверены, что рост рынка продолжится, а специализированная выставка, которую мы поддерживали многие годы, даст профессиональным отношениям дополнительный позитивный импульс».
Вслед за рынком увеличивается и количество участников выставки. Ожидается более 600 экспонентов и 21 000+ посетителей из более чем 60 стран. Официальным письмом подтверждено участие Минстроя России и лично его главы — Михаила Александровича Меня.
3 000 квадратных метров «Крокус Экспо» превратятся в испытательный полигон для колесной строительной техники. В отличии от аналогов это будет не парад строительных машин, а демонстрация ключевых функций с реальными стройматериалами. Разнопрофильные механизмы и технологии, лучшие техники и операторы устройств в деле, ведущий шоу, удобные места на трибунах. Шоу-демонстрация будет проходить несколько раз в день.
Помимо испытаний техники и выставочной экспозиции запланирована обширная деловая программа: конференции, круглые столы, дискуссии, цикл семинаров, а также мероприятие для медиа совместно с холдингом РБК.
Места еще есть, но они не бесконечны. Свое участие в мероприятии уже подтвердили крупнейшие производители и дилеры. Это значит, что всю технику можно будет не только купить, но и получить самое выгодное предложение на рынке, проведя переговоры напрямую с первыми лицами компаний. Используйте шанс — игроки рынка строительной техники слишком заняты и загружены работой, чтобы собираться вместе чаще одного раза в год.
Регистрация посетителей бесплатна и доступна на сайте. Стоимость входа без предварительной онлайн регистрации составит 500 рублей.
Подробнее о выставке на сайте www.bauma-ctt.ru
Справка: С 2015 года ООО «СТТ Экспо» является частью сети bauma, выставок строительной техники по всему миру, организованных под эгидой одного из крупнейших выставочных операторов, компании Мессе Мюнхен, Германия. В ее портфолио входят крупнейшие в мире выставки bauma в Мюнхене и bauma в Шанхае, компания сотрудничает с Ассоциацией производителей оборудования в организации BAUMA CONEXPO в Дели и BAUMA CONEXPO в Йоханнесбурге. Мессе Мюнхен организует выставки в Бразилии, России, Турции, Нигерии, Вьетнаме и Иране. Ежегодно более 50 000 компаний принимает участие в выставках Мессе Мюнхен на территории международных конгресс-центров ICC и MOC Veranstaltungscenter в Мюнхене, их посещает более 3 000 000 человек.