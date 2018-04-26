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26 Апрель, 2018


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Оргкомитет Российско-Китайского экспо обсудил вопросы подготовки к РКЭ

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в: Новости компаний
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В экспозиции примут участие компании из таких секторов промышленности как электроэнергетика, сельское и лесное хозяйство, торговля и логистика.

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26 апреля, 2018. Москва. В Министерстве экономического развития России прошло заседание Организационного комитета Пятого Российско-Китайского ЭКСПО. В нем приняли участие заместитель Минэкономразвития Алексей Груздев, заместитель Министерства коммерции КНР Фу Цзыин, представители Министерства промышленности и торговли России, Свердловской области, Народного правительства провинции Хэйлунцзян и других ведомств.

Стороны обсудили вопросы подготовки китайской и российской выставочных экспозиций, вопросы организации Первого Российско-Китайского межрегионального форума.

В ходе обсуждений Алексей Груздев отметил:

«Российско-Китайское ЭКСПО призвано установить прямые и более плотные контакты между всеми индустриальными регионами России и Китая».

В дирекции комитета коммерции города Чунцина подчеркнули: «2018 – 2019 годы  — годы межрегионального обмена Китая и России. Выбранные регионы-партнеры ЭКСПО –  Чунцин и Свердловская область, представят результаты тесного сотрудничества в традиционных ключевых отраслях, которое в дальнейшем будет только усилено и в других регионах».

Заместитель губернатора Народного правительства провинции Хэйлунцзян Цзя Юймэй также обозначила, что «в рамках выставочной экспозиции объемом более 5 500 кв.м. китайские компании представят традиционные области сотрудничества наших стран, такие как энергетика, электроэнергетика, сельское и лесное хозяйство, торговля и логистика».

Китайские партнеры также заверили, что деловая повестка РК ЭКСПО будет представлена обширнее, чем в предыдущие годы. Основными темами деловых мероприятий станут – цифровая экономика и логистика, развитие малых и средних предприятий, финансовые услуги, инновации в сельском хозяйстве. Основным мероприятием станет Российско-китайский межрегиональный форум.

Пятое Российско-Китайское ЭКПО пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля 2018 года в параллели с Международной промышленной выставкой ИННОПРОМ-2018. Мероприятия пройдут под девизом: «Новый старт. Новые возможности. Новое будущее»!

Ожидается, что в РКЭ примут участие более 150 китайских ведущих компаний, а также представители российского промышленного сектора. Китайские и российские компании-участницы РКЭ разместятся во втором павильоне «Экспоцентра» на площади около 10000 кв. метров.

Справка:

Российско-Китайское ЭКСПО проходит ежегодно с 2014 года с чередованием принимающих городов – г. Харбин (КНР)/ г. Екатеринбург (Россия). Впервые Екатеринбург принимал РКЭ в 2016 году. Тогда российско-китайскую экспозицию посетили заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Рогозин, Вице-премьер Госсовета Китая Ван Ян, Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и другие почетные гости. Выставку посетило более 400 делегаций из России и Китая, общее количество посетителей превысило 48 тыс. человек. Порядка 250 российских и китайских предприятий были представлены на экспозиции общей площадью 8 500 кв. м. Более 18 отраслевых форумов состоялось в рамках проекта, 24 соглашения были подписаны на полях Выставки.

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