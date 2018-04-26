Листы из нержавеющей стали: отличительные качества прокатной продукции

Нержавеющая сталь, сталь с содержанием особых примесей, активно используется во всех сферах жизни – от декора до тяжелой промышленности. Уникальные качества стального материала, который меньше подвержен коррозии и пагубному влиянию влаги, делают нержавеющую продукцию более чем востребованной.

Лист из нержавейки – самый популярный вид проката. Дело не только в его физических и механических свойствах, но и в том, что купить лист нержавеющий реально по доступной цене. Особенно если обратиться к прямому поставщику.

Толщина листов

Первый очевидный отличительный критерий выпуска продукции – это толщина и габариты листов. Традиционный формат листа из нержавеющей стали – 1000х2000; 1250х2500; 1500х3000; 1500х6000 и 2000х4000-6000 мм.

Толщина листа зависит от индивидуальных требований заказчика. Она может колебаться от 0.3 до 50 миллиметров. Естественно, чем толще стальной лист, тем он дороже.

Марка стали

Наибольшее распространение на отечественном рынке нашли листы 200, 300 и 400 серий. Маркировки стали свидетельствуют не только о том, какие легирующие добавки были использованы в ходе производства стальной продукции, но и то, какие свойства есть у нержавеющего листа, как хорошо он сгибается, варится, какие температуры выдерживает, допустимо ли использовать его в агрессивных средах и так далее.

Нержавеющую сталь 200 серии легируют марганцем и азотом, что в итоге позволяет снизить стоимость продукции. 300 серия – это сталь с добавками углерода, никеля, титана, хрома. В зависимости от наличия и процентного содержания определенных веществ, стали 300 серии разделяют на аустенитную, аустенитно-мартенситную, а также аустенитно-ферритную. В стали 400 серии превалирует хром.

Формат выпуска

Внешне листы из стали тоже могут быть разными, так как их по-разному обрабатывают, добиваясь необходимых эстетических или эксплуатационных качеств. Например, если лист обрабатывают минимально, он остается матовым. Если его полируют, обрабатывают механически или даже химически – он может стать полированным, глянцевым, зеркальным или шлифованным. Декоративные стальные листы могут иметь сложный узор или быть разных оттенков.

Достаточно популярными считаются перфорированные и рифленые листы. Их чаще всего применяют в отделке (перфорированный лист) или при монтаже лестниц, палуб, площадок, дорожек (рифленый лист).