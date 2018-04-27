Резка на станках металла с ЧПУ

При изготовлении разнообразных конструкций используются металлические детали, изготавливаемые из листового металла, преимущественно из нержавеющей стали, черного металла или алюминия. Их изготавливают, вырезая из цельного листа, но при этом должны быть соблюдены все размеры, иначе деталь просто не подойдёт, не станет на предназначенное ей место.

Раньше такой процесс занимал очень много времени, которое требовалось для разметки металла строго по чертежам детали, далее следовал очень трудоёмкий процесс резки металла, а затем вырезанная деталь обрабатывалась, чтобы убрать с оплавленной кромки всё лишнее. И брака тоже было достаточно много, особенно если требовалась точность – ведь резка делалась с помощью автогена и вероятность ошибки была достаточно велика. Если же делались допуски, чтобы сгладить неточность, механическая подгонка под размеры занимала дополнительное время.

Сейчас же это решается гораздо проще, как на http://stalteh.ru. Нет необходимости ползать по листу с линейкой – разработанный чертёж вводится в станок с ЧПУ, а тот уже выполняет все работы по резке металла. Решается и проблема с точностью – все действия контролируются компьютером, поэтому и точность работы очень большая, а брака практически нет, если чертежи были выполнены правильно. Благодаря большой точности резки появилась возможность сэкономить на металле, размещая детали на листе очень компактно, с минимальными зазорами между ними.

Благодаря использованию станков с плазменными резаками значительно удалось сократить обработку металла после резки, кромка получается очень ровной. После резки остаётся, конечно, облой, но его очень легко убрать с минимальной механической обработкой.

Деталь, получаемая с помощью плазменной резки на станке с ЧПУ, после небольшой обработки может быть смело использована по назначению. Плазменная резка на станке позволяет получить деталь с достаточно большой точностью. Благодаря гораздо меньшей зоне нагрева изделие не деформируется от перегрева, поэтому его не потребуется рихтовать.

Благодаря автоматизированной резке металла с помощью плазменных резаков, можно изготовить качественные изделия, требующие небольшой обработки. Если же требуется получить большое количество однотипных деталей, то компактное размещение на листе и правильный раскрой могут сэкономить не только время, но и деньги. Отходов при этом будет минимальное количество.