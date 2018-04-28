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28 Апрель, 2018


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Гидроизоляция

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в: Новости компаний
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Вода всегда доставляла много неприятностей строителям. Никому не нравится, когда в доме стоит под ногами вода, с потолка капает, а со стен бежит ручьями. Если лишняя влажность вызывает в жилом доме большие проблемы, то на производстве появление воды в ненужных местах может иметь далеко идущие последствия. Водонепроницаемое покрытие, которое использовалось раньше, было недостаточно надёжным и со временем давало течь. Применение современных технологий для изготовления гидроизоляционных покрытий дало возможность оградить от воды даже объекты, стоящие в самых неудачных местах.

Одной из самых больших проблем является изоляция фундамента зданий. Например, в жилых зданиях самым уязвимым местом являются подвальные помещения. В них располагаются инженерные коммуникации и часто подземные парковки. Всегда есть риск, что в сильный дождь, когда земля вокруг фундамента напитается водой, влага начнёт просачиваться через фундамент внутрь. Если же в фундаменте появились трещины, то вода будет через них буквально затекать в подвальные помещения. Чтобы этого не случалось, производится гидроизоляция фундамента. Делается это ещё на этапе строительства, когда фундамент с наружной стороны покрывается специальным гидроизолирующим составом. Он наносится на бетон и благодаря своим свойствам проникает в его поверхность. Наносимый на влажную поверхность состав вступает в реакцию с бетоном и армирующими элементами. Получаемый слой обладает хорошими гидроизолирующими свойствами.

Если же фундамент уже дал течь и через трещины бежит вода, то с успехом используется другой метод. При этом в трещины точечно вводится герметизирующий состав – эпоксидная смола, двухкомпонентный конструкционный клей. Это позволит заделать трещину водостойким материалом, который не позволит влаге и дальше проникать через неё. По такому же принципу ведётся работы и со швами, образующимися между стыкуемыми плитами, если швы не герметичны и пропускают воду.

Уже готовое подвальное помещение также может быть герметизировано при помощи специальных составов, задуваемых за внешнюю часть стены. При этом стена в нескольких местах просверливается и через полученные отверстия с помощью специальных трубок все имеющиеся пустоты заполняются герметизирующим составом.

Если же нужно защитить от воды внешнюю часть знания, например, крышу, то используется покрытие из гидрофобных материалов.

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