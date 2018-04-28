С 17 по 19 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоялась 24-я Международная выставка строительных и отделочных материалов WorldBuild St. Petersburg / ИнтерСтройЭкспо.
В выставке приняла участие 131 компания из России, Беларуси, Германии, Италии, Турции, Финляндии и Южной Кореи. Впервые свою продукцию представили такие компании, как FANCY FLOOR, GIPCA, SAN MARCO Colorificio, ВИНТЕК ПЛАСТИК, ГИДРОЗО, ИНКОСТАРК, КОРК ИНТЕРЬЕР, ХРИЗОТИЛОВАЯ АССОЦИАЦИЯ и многие другие.
WorldBuild St. Petersburg / ИнтерСтройЭкспо прошла одновременно с выставками Design&Decor St. Petersburg и Aquatherm St. Petersburg. Общее количество посетителей трех выставок составило 9 595 специалистов. Большинство посетителей представляли строительные, проектные, монтажные, девелоперские компании, предприятия оптовой и розничной торговли продукцией для строительства и декоративной отделки, дизайн-студии, архитектурные бюро и прочие компании, работающие на строительном и интерьерном рынке Северо-Запада России.
В торжественной церемонии официального открытия выставок приняли участие представители Правительства Санкт-Петербурга, профильных комитетов, профессиональных союзов и ассоциаций. Почетные гости церемонии открытия отметили высокий уровень организации выставок и выразили уверенность, что их проведение станет импульсом для дальнейшего развития строительной отрасли.
В рамках церемонии официального открытия прошли награждения победителей профессиональных конкурсов: «Инновации в строительстве» и New Energy.
Дипломы третьей и второй степени победителям конкурса «Инновации в строительстве» вручила руководитель Петербургского строительного центра И. И. Белинская.
Дипломами третьей степени:
- в номинации «Строительные материалы и технологии для подземных сооружений» за противопожарную двухкомпонентную пену Joints 2K Fire Foam PRO+ награждена компания «ВХ АГЕНТУУРИ СПБ»;
- в номинации «Энергетическая эффективность» за профильную систему Фаворит Спэйс из ПВХ для окон и дверей награждена компания «ДЕКЁНИНК РУС»;
- в номинации «Материалы и технологии, используемые при строительстве зданий и сооружений» награждена компания «МАПЕИ» за клей на цементной основе Kerabond T-R и гидроизоляцию Mapelastic (комп. А+ комп. В);
- в номинации «Материалы для внутренней отделки и оснащения зданий и сооружений» награждена компания «СМУ-ОКНА ВЕКА» за окно magnetic black.
Дипломами второй степени:
- в номинации «Типовые решения и конструкции для маломобильных групп населения, средства безопасности зданий и сооружений» за поэтажный эскалатор MOVEL награждена компания «МЛМ НЕВСКИЙ ЛИФТ»;
- в номинации «Иные материалы» за систему управления активами Hilti ON!Track награждена компания «ХИЛТИ ДИСТРИБЬЮШН ЛТД».
Дипломы первой степени и Гран-при конкурса вручил председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга Л. В. Кулаков.
Дипломом первой степени в номинации «Материалы и технологии для инженерного обеспечения зданий и сооружений» за технологию ремонта внутристенных каналов материалом МАСАН награждена компания «Проф-Сервис».
Гран-при конкурса в номинации «Строительное оборудование» за монтажный пистолет для бетона и стали BX 3 получила компания «ХИЛТИ ДИСТРИБЬЮШН ЛТД».
Гран-при конкурса в номинации «Типовые решения и конструкции для маломобильных групп населения, средства безопасности зданий и сооружений» за подъемную платформу вертикального перемещения ПАРНАС ППВИ для инвалидов и лиц, отнесенных к ММГН получило предприятие «ПАРНАС», Завод лифтового оборудования.
Также в рамках церемонии открытия прошло награждение конкурса New Energy, который проходил в рамках выставки Aquatherm St. Petersburg при поддержке Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. И. А. Серебрицкий, заместитель председателя Комитета, вручил дипломы победителям:
- компании «ПАСКАЛЬ» — за регуляторы давления воды, снижающие избыточное давление воды до оптимального;
- компании «ИЗОЛА» — производителю гибких теплоизолированных труб для систем отопления, горячего и холодного водоснабжения;
- компании «ТЕХРАДИУС» — за охлаждающее устройство Fkan IT компании Fiving, обеспечивающее оптимальную рабочую среду;
- торговому дому «ЭКВАТЭЛ» — за вывод на рынок интеллектуального счетчика воды с радиоканалом.
Разработки участников конкурса New Energy имеют особую ценность для снижения нагрузки на окружающую среду.
Деловую программу выставок открыл VI Съезд Строителей Северо-Запада в рамках Конгресса по строительству IBC. Модератором Съезда выступили А. И. Вахмистров. Конгресс прошел под патронажем Полномочного Представителя Президента в СЗФО, при поддержке Минстроя, Правительства Санкт-Петербурга, Российского Союза Строителей и Объединения Строителей Санкт-Петербурга, Союза строительных объединений и организаций, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков и Петербургского строительного центра. В Конгрессе приняли участие 490 делегатов и 93 спикера. Спонсорами Конгресса выступили: Knauf, NordFox, партнерами — HILTI, Ассоциация Независимых Производителей Цемента.
Впервые в рамках WorldBuild St. Petersburg / ИнтерСтройЭкспо с успехом прошел Архитектурный форум ArchiSpace, на котором мэтры современной архитектуры, молодые архитекторы, градостроители, девелоперы, журналисты, дизайнеры обсудили перспективы развития агломерации Петербурга, способы сохранения культурной идентичности и исторического наследия. Спонсором секции форума выступила компания EQUITONE.
На конференции Retail Expert представители торговых компаний и эксперты обсудили наиболее эффективные способы увеличения объемов розничных продаж строительных и интерьерных материалов.
25-я Международная выставка строительных и отделочных материалов ИнтерСтройЭкспо состоится 18-20 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ». В одни сроки с ней пройдут выставки Design&Decor
St. Petersburg, Aquatherm St. Petersburg и впервые – выставка Загородом.
Преимущества совместного проведения выставок:
- Синергетический эффект от объединения всех строительных тематик, включая загородное домостроение;
- Рост абсолютного количества как участников, так и посетителей выставки;
Дополнительная аудитория посетителей: частных клиентов и компаний, специализирующихся на загородном строительстве.