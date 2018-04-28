С 17 по 19 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге, в КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» состоялась 24-я Международная выставка строительных и отделочных материалов WorldBuild St. Petersburg / ИнтерСтройЭкспо.

В выставке приняла участие 131 компания из России, Беларуси, Германии, Италии, Турции, Финляндии и Южной Кореи. Впервые свою продукцию представили такие компании, как FANCY FLOOR, GIPCA, SAN MARCO Colorificio, ВИНТЕК ПЛАСТИК, ГИДРОЗО, ИНКОСТАРК, КОРК ИНТЕРЬЕР, ХРИЗОТИЛОВАЯ АССОЦИАЦИЯ и многие другие.

WorldBuild St. Petersburg / ИнтерСтройЭкспо прошла одновременно с выставками Design&Decor St. Petersburg и Aquatherm St. Petersburg. Общее количество посетителей трех выставок составило 9 595 специалистов. Большинство посетителей представляли строительные, проектные, монтажные, девелоперские компании, предприятия оптовой и розничной торговли продукцией для строительства и декоративной отделки, дизайн-студии, архитектурные бюро и прочие компании, работающие на строительном и интерьерном рынке Северо-Запада России.

В торжественной церемонии официального открытия выставок приняли участие представители Правительства Санкт-Петербурга, профильных комитетов, профессиональных союзов и ассоциаций. Почетные гости церемонии открытия отметили высокий уровень организации выставок и выразили уверенность, что их проведение станет импульсом для дальнейшего развития строительной отрасли.

В рамках церемонии официального открытия прошли награждения победителей профессиональных конкурсов: «Инновации в строительстве» и New Energy.

Дипломы третьей и второй степени победителям конкурса «Инновации в строительстве» вручила руководитель Петербургского строительного центра И. И. Белинская.

Дипломами третьей степени:

в номинации «Строительные материалы и технологии для подземных сооружений» за противопожарную двухкомпонентную пену Joints 2K Fire Foam PRO+ награждена компания «ВХ АГЕНТУУРИ СПБ»;

в номинации «Энергетическая эффективность» за профильную систему Фаворит Спэйс из ПВХ для окон и дверей награждена компания «ДЕКЁНИНК РУС»;

в номинации «Материалы и технологии, используемые при строительстве зданий и сооружений» награждена компания «МАПЕИ» за клей на цементной основе Kerabond T-R и гидроизоляцию Mapelastic (комп. А+ комп. В);

в номинации «Материалы для внутренней отделки и оснащения зданий и сооружений» награждена компания «СМУ-ОКНА ВЕКА» за окно magnetic black.

Дипломами второй степени:

в номинации «Типовые решения и конструкции для маломобильных групп населения, средства безопасности зданий и сооружений» за поэтажный эскалатор MOVEL награждена компания «МЛМ НЕВСКИЙ ЛИФТ»;

в номинации «Иные материалы» за систему управления активами Hilti ON!Track награждена компания «ХИЛТИ ДИСТРИБЬЮШН ЛТД».

Дипломы первой степени и Гран-при конкурса вручил председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга Л. В. Кулаков.

Дипломом первой степени в номинации «Материалы и технологии для инженерного обеспечения зданий и сооружений» за технологию ремонта внутристенных каналов материалом МАСАН награждена компания «Проф-Сервис».

Гран-при конкурса в номинации «Строительное оборудование» за монтажный пистолет для бетона и стали BX 3 получила компания «ХИЛТИ ДИСТРИБЬЮШН ЛТД».

Гран-при конкурса в номинации «Типовые решения и конструкции для маломобильных групп населения, средства безопасности зданий и сооружений» за подъемную платформу вертикального перемещения ПАРНАС ППВИ для инвалидов и лиц, отнесенных к ММГН получило предприятие «ПАРНАС», Завод лифтового оборудования.

Также в рамках церемонии открытия прошло награждение конкурса New Energy, который проходил в рамках выставки Aquatherm St. Petersburg при поддержке Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. И. А. Серебрицкий, заместитель председателя Комитета, вручил дипломы победителям:

компании «ПАСКАЛЬ» — за регуляторы давления воды, снижающие избыточное давление воды до оптимального;

компании «ИЗОЛА» — производителю гибких теплоизолированных труб для систем отопления, горячего и холодного водоснабжения;

компании «ТЕХРАДИУС» — за охлаждающее устройство Fkan IT компании Fiving, обеспечивающее оптимальную рабочую среду;

торговому дому «ЭКВАТЭЛ» — за вывод на рынок интеллектуального счетчика воды с радиоканалом.

Разработки участников конкурса New Energy имеют особую ценность для снижения нагрузки на окружающую среду.

Деловую программу выставок открыл VI Съезд Строителей Северо-Запада в рамках Конгресса по строительству IBC. Модератором Съезда выступили А. И. Вахмистров. Конгресс прошел под патронажем Полномочного Представителя Президента в СЗФО, при поддержке Минстроя, Правительства Санкт-Петербурга, Российского Союза Строителей и Объединения Строителей Санкт-Петербурга, Союза строительных объединений и организаций, Национальное объединение изыскателей и проектировщиков и Петербургского строительного центра. В Конгрессе приняли участие 490 делегатов и 93 спикера. Спонсорами Конгресса выступили: Knauf, NordFox, партнерами — HILTI, Ассоциация Независимых Производителей Цемента.

Впервые в рамках WorldBuild St. Petersburg / ИнтерСтройЭкспо с успехом прошел Архитектурный форум ArchiSpace, на котором мэтры современной архитектуры, молодые архитекторы, градостроители, девелоперы, журналисты, дизайнеры обсудили перспективы развития агломерации Петербурга, способы сохранения культурной идентичности и исторического наследия. Спонсором секции форума выступила компания EQUITONE.

На конференции Retail Expert представители торговых компаний и эксперты обсудили наиболее эффективные способы увеличения объемов розничных продаж строительных и интерьерных материалов.

25-я Международная выставка строительных и отделочных материалов ИнтерСтройЭкспо состоится 18-20 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ». В одни сроки с ней пройдут выставки Design&Decor

St. Petersburg, Aquatherm St. Petersburg и впервые – выставка Загородом.

Преимущества совместного проведения выставок:

Синергетический эффект от объединения всех строительных тематик, включая загородное домостроение;

Рост абсолютного количества как участников, так и посетителей выставки;

Дополнительная аудитория посетителей: частных клиентов и компаний, специализирующихся на загородном строительстве.