Как защитить правовой статус недвижимости

В процессе покупки недвижимости многие задаются вопросом, как можно обезопасить сделку и в дальнейшем быть уверенным в том, что с недвижимостью ничего не произойдёт. Многие до сих пор помнят 90-е годы прошлого столетия, когда некоторые собственники недвижимости теряли своё жилье из-за того, что не было юридического статуса по объекту права. В 1998 году в России вступил в силу закон, который преследовал целью защиты интересов прав собственников, причём как частных, так и государственных объектов недвижимости.

Кто фиксирует недвижимость и охраняет юридический статус

В том же, 1998 году заработало сразу 3 ведомства, которые позволили упорядочить систему госрегистрации недвижимости, и регпалата сыграла в этом ключевую роль. Понадобилось еще 10 лет, чтобы в 2009 году образовался Росреестр, который полностью фиксирует любые правовые и иные действия с объектами имущественного права. Теперь, любая сделка с объектом права проходит через регпалату.

Своей целью регпалата преследует несколько целей:

Постановка объекта недвижимости на государственный учет с присвоением ему соответствующего номера по госкадастру.

Регистрация имущественного права с внесением соответствующих данных в реестр базы регпалаты, в том числе фиксация договорных обязательств по купле-продажи, обмен, дарение и т.д.

Регистрация сведений, которые обременяют или ограничивают различные действия по недвижимости, в том числе арест по суду или по решению ФССП, ипотечные обязательства в силу закона, залог недвижимости, рента, аренда собственности на срок свыше 5 лет.

Определение необходимых технических и информационных характеристик по каждому объекту права с внесением сведений в реестр регпалаты.

Хранение иных сведений, в том числе схематические планы недвижимости, карты и прочие геодезические данные.

Таким образом, регпалата стала своеобразным барьером для тех, кто хочет совершить мошенничество или преступные действия в отношении объекта имущественного права.

Любой гражданин России вправе заказать публичные сведения из реестра регпалаты для проверки сведений по собственности, например, при заключении сделки купли-продажи квартиры, загородного дома, земельного участка. База данных постоянно обновляется, и, заказывая выписку из ЕГРН от регпалаты, вы получаете только актуальные сведения в отношении интересующего вас объекта собственности. Рекомендуется использовать полученные сведения для оформления документов с актуальными данными не старше 30 календарных дней.