Решения в области промышленной и мобильной гидравлики Bosch Rexroth

Автоматизация производства сейчас используется повсеместно, значительно облегчая работу. Уже все привыкли к автоматизированным станкам с числовым управлением и к роботам, позволяющим собирать электронные схемы любой сложности. Все эти механизмы тоже должны быть собраны из комплектующих.

Основой для любого автомата, выполняющего какие-то действия по жестко заданной программе, является не компьютер, а его механическая часть. Без механизма, обеспечивающего автомату движение, невозможна будет сборка. Bosch Rexroth занимается разработкой и внедрением систем линейных перемещений, требуемых в сборочных процессах с различными классами точности. Всё производимое оборудование используется в станках и автоматах. Они позволяют точно и с нужной скоростью устанавливать находящийся на каретке инструмент. Все выпускаемые узлы востребованы в самых разных областях. Детально ознакомиться можно здесь http://po48.ru/katalog-produktsii/bosch-rexroth-star.

Повсеместно используются рельсовые направляющие. Они выпускаются с самыми разными характеристиками, из высокопрочных материалов, способных выдерживать большие нагрузки при малом весе. Это даёт большую жесткость конструкции и высокую точность позиционирования. Рельсовые направляющие используются в различном оборудовании, где требуется большая точность, например, в станках для обработки металла, пластика и дерева, в различных принтерах и в другом оборудовании.

Часто встречающаяся конструкция рельсовых направляющих состоит из двух параллельных рельсов и четырёх кареток, по две на каждый рельс. Такая конструкция имеет большую жесткость и устойчивость, её обеспечивают четыре точки опоры.

В различных станках широко используются шарико-винтовые приводы. В винтовых передачах качения за счёт использования шариков, находящихся между винтом и гайкой, улучшается целый ряд параметров: повышается КПД передачи, снижается энергопотребление, уменьшается нагрев и увеличивается время эксплуатации. Шарико-винтовой привод даёт возможность работы с большими нагрузками и на высоких скоростях.

Широко применяются также шариковые втулки. Часто называемые линейными подшипниками, это простые в применении направляющие, по принципу похожие на шариковые подшипники, перемещение в которых происходит вдоль цилиндрической направляющей.

Всё оборудование служит для быстрого, лёгкого и надёжного линейного перемещения, и обеспечения жесткости размещения каретки. От чего и будет зависеть точность выполнения операций.