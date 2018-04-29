Рекуператор – это приточно-вытяжная установка, позволяющая наполнить помещение свежим воздухом с улицы и вывести отработанный воздух наружу. В отличие от вытяжки, рекуператор снабжается специальным теплообменником, который подогревает холодный уличный воздух. Подобные технологии уже установлены во многих домах Европы, в нашей же стране еще очень небольшое количество потребителей знакомы с такими изделиями. Стоит отметить, что рекуператор способен не только насытить помещение свежим воздухом, но также обогреть помещение и снизить затраты на отопление. Рекуператоры созданы специально для экономии, больше не требуется открывать окно и выпускать теплый воздух из помещения. При этом главное достоинство изделия в том, что оно позволяет обновлять воздух в квартире приблизительно каждые два часа. Так как прибор снабжается дополнительными фильтрами, то в жилье не проникает уличная пыль, копоть, пыльца, тополиный пух и прочие загрязняющие вещества.

Рекуператор может отличаться по своему функционалу и конструкции. Для частного дома и квартиры отличным выбором будет пластинчатый рекуператор. Он отличается компактностью и легким монтажом, при этом не требуется практически никакой дополнительный уход. Внешне такое изделие напоминает цилиндр, который необходимо вставить в сделанное отверстие в стене. Ни с внешней, ни с внутренней стороны стены изделие незаметно. Для жилых комнат желательно выбирать изделия, которые отличаются низкой шумностью, но высокой производительностью. Это позволит использовать устройство даже в ночное время и всегда поддерживать температуру в комнате в комфортной зоне.

Если приводить классификацию рекуператоров, то можно сказать, что различаются они по схеме движения теплоносителей, то есть это могут быть противоточные и прямоточные модели, по конструкции – трубчатые, ребристые, пластинчатые и по назначению, то есть это может быть рекуператор, рассчитанный на подогрев воздуха, газа, конденсатора, жидкостей и так далее. Планируя приобрести рекуператор, стоит исходить из потребности в вентиляции для помещений и количества пользователей, проживающих в доме. Оптимально покупать изделия с небольшим запасом по мощности, это позволит всегда получать требуемое количество воздуха, даже в том случае, если количество человек в одной комнате заметно увеличилось, например, в случае приглашения гостей.