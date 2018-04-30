Катание на скейтбордах и ВМХ давно уже стало частью молодёжной культуры, и молодёжь активно развлекается, катаясь на них и выполняя различные трюки. Но для этого они часто используют неподходящие предметы: тротуары, пандусы, перила, лавочки и другой рельеф, возвышающийся над уровнем земли. Им не хватает скейт-парков.

Скейт-парки представляют собой специально оборудованные места для катания на скейтах и ВМХ. Их делают по нескольким причинам, и главная из них – занять молодёжь. Имея такое хорошее место для катания и трюкачества, они получают возможность уйти с улицы и с комфортом заняться своим любимым занятием. Но для его организации необходимо оборудование для скейт парка.

Подобное оборудование и отличает скейт-парк от улицы, оно учитывает все потребности в поверхностях для разгона и проведения трюков, какие только могут возникнуть. Его нужно правильно подобрать, чтобы обеспечить возможность кататься как на скейтбордах, так и на роликах, самокатах и ВМХ. Большим плюсом будет оборудование для выполнения трюков разной степени сложности, тогда пользоваться парком смогут и только что ставшие на скейт, и опытным скейтбордистам будет интересно.

Монтаж самого скейт-парка не вызывает никаких сложностей. Он собирается из дерева на деревянном же каркасе, поэтому весь процесс не займёт много времени. Все поверхности выполнены из водостойкой фанеры и монтируются на каркас, собранный из бруса и обрезной доски. Дерево пропитывается специальными составами, защищающими от гниения, образования грибка и возгорания. Поэтому вся конструкция безопасна для всех, кто будет ею пользоваться. После монтажа конструкции окрашиваются резиновой краской, которая позволит обеспечить дополнительную защиту от влаги.

Весь парк должен быть выстроен с учетом мнения самих райдеров, для них делается парк и только опытный райдер сможет сказать, какое оборудование лучше использовать. Если их мнение учитываться не будет, может оказаться, что оборудование установлено неверно или совсем отсутствует. В таком случае посетители скейт-парка могут получить неправильно оборудованную площадку, вызывающую один дискомфорт. Её никто не будет посещать и весь проект провалится.

Скейт-парк должен быть оформлен профессионалами, учитывающими все нюансы такого проекта. Только в таком случае проект будет успешен, одни люди будут приходить в парк покататься, другие же – посмотреть на красивое зрелище.