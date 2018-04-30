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30 Апрель, 2018


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Экономичные лампы нового поколения

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Дата:
в: Новости компаний
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Сегодня многие отказываются от традиционных ламп накаливания и приходят на светодиодные приборы. Это неудивительно ведь энергосберегающие лампы обладает продолжительным сроком эксплуатации экономичностью.

Долговечность энергосберегающих ламп

На сайте novolampa.ru представлены экономичные лампы нового поколения, изготовленные известными производителями. Сроки долговечности лампы зависят от производителя. В среднем их можно эксплуатировать несколько лет. Причина долговечности заключается в принципе функционирования. Практика показывает, что светодиодные лампы окупаются в течении одного года. При этом снижение расхода электроэнергии составляет около 50%.

Если в обычной лампе перегорает вольфрамовая нить, что может быть обусловлено перепадом напряжения, то экономичные лампы нового поколения представляют собой светодиод. В дешевых моделях используется простейшая схема , предусматривающая соединение конденсатора , резистора и выпрямительного моста. В лицензионном оборудовании используется импульсный блок питания, а также inventor. Это гарантирует отсутствие мерцания даже при значительных перепадах напряжения. На некоторых сертифицированных приборах указывается диапазон допустимых напряжений, например, 180-260 вольт. Это означает что даже при значительных скачках напряжения лампа будет радовать владельцев качественным светом без мерцания.

Одним из распространенных заблуждений является то, что ЛЕД-лампы вредны для зрения. На самом деле, современные приборы проходят тщательную сертификацию. Поэтому их эксплуатация полностью безопасна. Не исключено, что при выборе дешевых китайских подделок возможно вредное излучение.

Как выбрать лампу?

В среднем мощность современных ламп в 7 раз ниже, чем в традиционных лампах накаливания. То есть, если раньше для освещения большого зала в квартире использовалось лампа мощностью 100 ватт, то сегодня будет достаточно прибора мощностью до 15. Для большинства жилых комнат в квартирах и частных домах вполне достаточно осветительных приборов мощностью до 9,10 Вт. В тоже время, рекомендуется обратить внимание на световой поток. Например, для помещений, где требуется хорошее освещение специалисты рекомендуют использовать лампы со световым потоком 850 Лм. Интенсивность потока может варьироваться от 500 до 900 Лм . Для бытовых помещений, например кухни, ванной комнаты или прихожей вполне достаточно интенсивности светового потока 500-600 Лм.

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