Гофрокороб: как производится и где применяется

Упаковочная тара из гофрокартона, пожалуй, самая распространенная. Сегодня много компаний, которые активно используют подобную упаковку в самых разных сферах. Причем, популярность обусловлена такими характеристиками, как прочность и надежность, низкая цена и экологическая безопасность. Производство зачастую ведется из макулатуры.

Производство гофрокартона

Одна из причин популярность упаковки из гофрокартона – низкая стоимость. Неудивительно, ведь сам процесс производства достаточно понятный, несложный при наличии современного оборудования. Сам материал имеет, как минимум, 3 слоя: два плоских листа с массой до 235 г/м2 и один гофрированный слой с массой до 140 грамм.

Для склеивания всех слоев используют силикатный или крахмальный клей. Как видите все достаточно просто. Сам гофрокартон производится из макулатуры, которая проходит соответствующую термическую обработку, а затем прессование. Существуют разные виды материала по плотности и количеству слоев.

Сфера применения гофрокартона

Благодаря низкой стоимости и достаточно высокой плотности, тара из гофрокартона используется повсеместно. Гофрокороб 600х400х400 отлично подойдет для транспортировки различной продукции, отправки посылок почтой или логистическими компаниями. По типу использования гофрокоробы используют в трех основных направлениях

•потребительская – для создания красивой и надежной упаковки товара для обычных продуктов или предметов. Как правило, имеет небольшие размеры;

•производственная. Применяется для упаковки партий товара, а также мебельных аксессуаров, отличается повышенной плотностью и надежностью;

•транспортная – такие изделия используют для транспортировки вещей через логистические компании, а также во время квартирных переездов для упаковки личных вещей.

Заказать недорого гофрокоробы и прочую упаковочную тару из гофрокартона можно из Белоруссии. Товар доставляется непосредственно в Россию и по СНГ пространству. Возможно изготовление любого количества партий и форм коробов для самых разнообразных нужд для любой сферы деятельности.

Производство ведется по международным стандартам. Поэтому в результате продукция получается безопасной, совместимой для использования в пищевой промышленности. Наконец, прочная и износостойкая. При заказе крупной партии гофрокоробов возможно индивидуальные тарифы и условия.